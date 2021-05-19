照這樣用過就扔的話，早晚會被垃圾淹沒. May. 19, 2021 07:05. . 據確認，全國三分之一的垃圾填埋地處於飽和狀態。《東亞日報》對215處公共掩埋地的可使用期限進行了分析，結果顯示，包括首都圈和光州、大田的掩埋地在內，65處（30.2%）公共掩埋地的使用期限將在4年內結束。特別是在人口的一半集中生活的首都地區，對產生的垃圾進行處理的仁川西區填地到2025年8月將達到飽和狀態。如果繼續這樣發展下去，4年後首都地區將出現“垃圾大亂”。 但是尋找首都圈代替填埋地的工作進展不順。首爾市和京畿道要求在確保代替填埋地之前延長首都圈填埋地的使用期限，仁川市則以“處理發生地原則”相對抗。環境部今年1月與首爾市、京畿道提出2500億韓元的特別補貼，公開征集替代候選地，但沒有一個地方自治團體應征。新填埋地的完工至少需要5年時間。環境部在地方自治團體之間展開“意氣之爭”時，沒能起到仲裁作用，白白浪費掉了確保代替填埋地的黃金時間。 環境部表示，將在今年7月之前重新公開首都圈代替填埋地，但是否有地方欣然響應還是未知數。為了應對再次公開招募失敗的情況，必須和3個市道制定對策。在全國17個市道中，沒有獨立填埋地的地方只有首爾市。對於必須把自己的垃圾埋在別人的土地上的首爾市而言，必須大幅減少垃圾量等展現誠意。 垃圾填埋是造成水質和土壤汙染的原因，而且在土地狹窄的國家尋找填埋地存在一定的局限性。對策是焚燒方式，但國內垃圾焚燒率為5.2%，與超過90%的日本相差巨大。全國180多個焚燒廠的數字已經連續10年原地踏步。因為居民們擔心焚燒時排放有害物質。政府不應一味地責怪民眾，而應通過先進的有害物質處理技術，確保焚燒廠的安全性，不斷提高焚燒率。 從根本上說，減少垃圾產生量是最佳方法。一名國民每天往計量袋裏扔的垃圾超過1公斤。特別是，由於新冠疫情導致網上購物和配送食品需求增加，一次性垃圾正急劇增加。環境部計劃，在從產品生產到流通和再利用的所有階段，制定出減少垃圾的方案，並於9月公布。廢棄物政策會給生活帶來不便，還會給業界增加限制。應該通過充分收集國民和相關業界意見的合理政策，引導民間自發的參與和合作。

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