三星首次公開DRAM電源管理半導體…“電子設備的心髒作用”. May. 19, 2021 07:05. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子18日公開了相當于“電子設備心髒”的電源(電力)管理半導體(PMIC)新産品。這是三星電子首次使用DRAM用PMIC制造相關設備。三星電子以到2030年爲止占據全球系統半導體市場第一位爲目標，持續進行投資，計劃以該産品爲開端，全面擴大系統半導體生産線。 當天三星電子公開的PMIC是搭載在最新DDR5 DRAM模塊上的産品。PMIC是起到管理電子設備各部分所需電力的作用，具有與人的心髒相同的功能。三星電子的新産品也將作爲提高DRAM性能及減少動態電力的核心半導體使用。 半導體業界預測，由于各種信息設備的高性能化、電動汽車的大衆化等，去年規模達253億美元(約28.5萬億韓元)的全球電力半導體市場到2023年將增長到320億美元(約36萬億韓元)。市場調查機構奧姆尼亞最近也預測電力半導體市場的持續增長，並預測到2024年將超過移動DRAM市場(298億美元•約33.5萬億韓元)。半導體業界相關人士表示：“此次新産品不僅是爲了確保電源管理半導體市場占有率，也是爲了系統半導體事業的成長所必需的産品。” 三星電子系統LSI事業部營銷組常務趙長浩表示：“三星電子以在移動、顯示器、固態硬盤(SSD)電源管理半導體上積累的設計技術和經驗爲基礎，將新産品應用于DDR5 DRAM存儲器模塊”，“將持續加強DRAM用電源管理半導體生産線，擴大技術領導力。”

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