受“馬斯克嘴欠”的拖累，特斯拉股價連日動蕩. May. 19, 2021 07:05. by 兪載東 jarrett@donga.com. 去年表現出較高上漲率的美國電動汽車企業特斯拉的股價最近一直在下滑。最近，其首席執行官馬斯克接連做出有關虛擬貨幣的輕率發言後，出現了這種現象。 當地時間17日，特斯拉在紐約股市以576.83美元收盤，比前一天暴跌2.19%。特斯拉的股價去年足足上升了740%，今年卻下降了20%左右。 特斯拉的弱勢首先是最近對美國經濟通貨膨脹的擔憂導致的股價調整。但是，特斯拉當天的暴跌趨勢比臉書（-0.15%）、蘋果（-0.93%）、亞馬遜（+1.47%）等其他高科技企業更加明顯。 華爾街分析說，特斯拉股價下跌可能反映了“首席執行官風險”。馬斯克年初還一直宣傳比特幣，上周表示，“將停止比特幣的結算”，給虛擬貨幣市場帶來了沖擊。這些突出的發言和行動讓馬斯克給人留下了“無法相信的人”的印象，並對企業價值產生了影響。 特別是作為電影《大空頭》的實際人物，2008年正確診斷美國次級債務危機而賺大錢的邁克爾·巴裏打賭特斯拉股價下跌的消息也讓投資者們更加不安。巴裏向證券交易委員會申報，截至第一季度末，持有價值5.34億美元的特斯拉看跌期權80多萬股。看跌期權是指，如果該股票股價下跌，就能獲得收益的衍生商品。 特斯拉的股價下跌使馬斯克的財產也在減少。彭博社當天報道說，由於特斯拉股價下跌，馬斯克將世界富豪排行榜第二位拱手讓給路易·威登公司總裁貝爾納·阿諾（1612億美元，約合182萬億韓元），降至第三位。馬斯克的財產比今年1月時的最高值減少24%，達到1606億美元。

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