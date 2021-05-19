今後在社區醫院也能接種輝瑞新冠疫苗. May. 19, 2021 07:06. by 趙鍾烨記者•李智允記者 jjj@donga.com,asap@donga.com. 歐洲醫藥品安全廳(EMA)17日(當地時間)勸告說，輝瑞-BioNTech的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗可以在普通冷藏溫度2~8℃下最長保存31天。從超低溫冷凍櫃中取出後能保管的時間從現有的5天時間大幅延長，預計該疫苗的流通將更加容易。 EMA在當天發表的聲明中表示，對輝瑞方面提交的追加穩定性研究資料進行研究的結果，將改變從超低溫(零下60度~零下80度)冷凍庫中取出並保管尚未打開的輝瑞新冠疫苗的時間。由此，歐盟各國衛生當局可以用普通冷藏車輛運送該疫苗，前往開車需要5天以上的偏遠地區。 輝瑞方面當初忙于新冠肺炎疫苗的開發，在附加“超低溫最長保存6個月”等苛刻的保管條件的情況下，獲得了緊急使用許可。但隨著最近提交追加研究結果，保管條件逐漸變得不那麽苛刻。美國食品和藥物管理局(FDA)今年2月允許輝瑞疫苗在一般冷凍櫃水平的零下15度~零下25度之間最長存放兩周。在一般冷藏溫度下可以長期保管的疫苗也即將問世。與輝瑞共同開發疫苗的BioNTech公司首席執行官(CEO)烏烏爾•沙欣本月初在座談會上表示，“開發出了在2~8度內可以穩定保管6個月的疫苗。正在准備得到管制當局認可的資料。” 目前，韓國原則上將輝瑞新冠疫苗保管在2~8度的溫度條件下，爲期5天。據食品醫藥品安全處透露，韓國要想像歐洲一樣改變輝瑞疫苗的保管條件，必須變更藥品許可。輝瑞方面截至18日尚未向韓國防疫當局申請變更許可。新型冠狀病毒預防接種應對推進團預防接種管理班班長金基南(音)表示：“如果得到變更許可，今後輝瑞疫苗在預防接種中心以外的委托醫療機構接種的可能性將增大。”

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