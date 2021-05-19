演員韓藝璃：“跳舞時學到的毅力和忍耐成爲我的演藝生涯的大支柱”. May. 19, 2021 07:06. by 金基潤記者 pep@donga.com. “跳舞時學到的毅力和忍耐成爲了我的演藝生涯的大支柱。我認爲我們每個人都在跳各自的人生之舞。” 18日，電影《米納裏》的女主人公、演員韓藝璃(37歲•照片)作爲宣傳大使參加了在首爾中區廣場酒店(The Plaza Hotel)舉行的第40屆國際現代舞蹈節(MODAFE)記者座談會。上月25日，她與演員尹汝貞一起出席美國奧斯卡頒獎典禮後，此次是她首次在正式場合露面。她說：“回國後順利結束了自我隔離期。在迎來國際現代舞蹈節40周年之際，作爲宣傳大使能夠一起參加從學生時代就一直向往的慶典，非常感謝。”組織委員長李海俊、藝術總監金惠貞、國立現代舞蹈團藝術總監南正浩、國立芭蕾舞團藝術總監姜秀珍等出席了當天的活動。 在韓國藝術綜合學校傳統藝術院專攻韓國舞蹈的韓藝璃敞開心扉表達出了對舞蹈的熱愛之情。她說：“雖然有一次都沒看過的人，但沒有只看過一次的人，這就是舞蹈”，“舞蹈帶來的能量非常大，可以讓我們下次再次來到劇場。當今時代，觀衆對演出並不陌生，就像觀覽戲劇和音樂劇一樣。不要認爲舞蹈是很難的類型，希望大家帶著輕松的心態，積極享受舞蹈。” “說自己是一名舞蹈演員多少有些難爲情，對待舞蹈有些懶散”，韓藝璃回憶起了自己的學生時代。她說：同事、前後輩舞蹈演員是每天比任何人都真誠對待生活的人。”她還透露出對舞台的欲望。她說：“在不給很多舞蹈演員帶來損失的前提下，我想盡可能地舉行一些演出。即使不一定站在舞台上，也會在舞蹈方面給予幫助，或者去需要自己的任何地方。” 慶典將從25日到6月13日在首爾鍾路區Arko藝術劇場、中區國立劇場、麻浦區西江大學瑪麗禮堂等地舉行。韓藝璃最喜歡的編舞家安聖秀和安恩美的編舞作品也將在“MODAFE Choice”舞台上與大家見面。

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