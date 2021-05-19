文在寅與拜登22日舉行首腦會談，第一步是“BBC-疫苗同盟”. May. 19, 2021 07:05. by 黃炯俊記者、朴孝穆記者、華盛頓=常駐記者 李正恩 constant25@donga.com,tree624@donga.com,lightee@donga.com. 韓國總統文在寅和美國總統喬·拜登將於當地時間21日下午在華盛頓白宮首次會面，舉行首腦會談。據悉，文在寅期待以韓國企業具有優勢的生物技術（Bio）、電池（Battery）、半導體芯片（Chip）的“BBC”產業為杠桿，在構建新冠疫苗夥伴關系和朝核問題解決方法上取得成果。預計拜登將會要求重組半導體芯片、電池等美國主導的全球供應鏈，以及牽制中國性質的四方對話機制（美國、日本、澳大利亞、印度之間的協議機制）合作等，擴大負責任的同盟作用。此次首腦會談可能會成為衡量由經濟、安全問題密切聯系在一起的拜登時代今後4年的韓美關系的契機。 總統國民溝通首席秘書鄭萬鎬18日在青瓦臺新聞發布會上表示：“應拜登總統的邀請，文在寅總統將於5月19日至22日對華盛頓進行正式工作訪問。”拜登今年1月就任後，4月16日同日本首相菅義偉舉行會談，文在寅將是繼菅義偉之後第二位在白宮會見的外國首腦。 據悉，韓美兩國首腦將類似於上個月美日首腦會談時沒有晚宴一樣，舉行簡單的午餐單獨會談，並在舉行小範圍會談、擴大會談後，在聯合記者招待會上公開達成協議的內容。在為期三晚五天的訪美日程中，文在寅還將會見美國副總統卡梅拉·哈裏斯和眾議院議長南希·佩洛西。他還將訪問生產電池的亞特蘭大SK創新公司工廠。 據悉，文在寅的打算是，在首腦會談上獲得韓美疫苗夥伴關系以平息疫苗供應爭議，並從業已結束對朝政策研究的拜登那裏獲得重啟朝美無核化談判的承諾，將首腦會談當作重啟韓半島和平進程的機會。即，將以此來謀求恢復支持率和確保任期末國政運營動力。 拜登在距離韓美首腦會談還有4天的當地時間17日表示，“在席卷全球的大流行被控制之前，美國並不安全”，將在下月底之前向海外國家支援輝瑞、莫德納、強生等公司的2000萬份疫苗。美國向海外支援的疫苗規模已增至8000萬份，因此有人期待韓國可能會成為優先支援對象。青瓦臺一名高層有關人士表示：“目前正在協調對韓國的疫苗援助等兩國疫苗合作相關的各種討論。”

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