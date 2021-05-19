贏得美巡首冠的李京勳：“祝賀短信300條…依舊如夢一般”. May. 19, 2021 07:06. by 李憲宰 uni@donga.com. “參加明年的夢想舞台—美國大師賽似乎是很大的禮物。好像仍然在做夢一樣。” 李京勳(30)在參加美國職業高爾夫(PGA)巡回賽80場大賽之後終于贏得職業生涯第一個冠軍，在18日接受韓國傳媒的視頻采訪時，他以平靜的口吻談到了自己之前的經曆和未來的發展目標。 17日，在AT&T拜倫-尼爾森錦標賽上奪冠的李京勳表示，“通過此次奪冠，能夠參加的比賽也變多了。不僅是大師賽，只有70~80人才能參加的大賽也將被允許參賽。因爲總是有新的目標，所以更加有趣和興奮。”他還將參加20日開幕的大滿貫賽事—美國PGA錦標賽。當初，由于是候補選手，所以能否參加該比賽還是未知數。 昨晚收到了300條左右的祝賀短信的他表示，“格雷格•諾曼和麥克•維爾等傳奇選手在社交網絡服務(SNS)上留下了祝賀信息”，“我真是有點誠惶誠恐，不知道該說什麽。沒來得及回複，今天會一一回複。非常感謝，我想做得更好。” 他表示，2016年進軍美國後最艱難的時候是進軍美國的第一年。他說：“參加了15場比賽，只賺到了5000美元(約570萬韓元)，還失去了種子選手資格。但是當時在韓國舉行的韓國公開賽上奪冠後，我獲得了再次挑戰的勇氣。” 7月即將成爲祝福(泰明)的爸爸的李京勳還表達了對妻子柳珠妍的感激之情。“幾乎所有的比賽妻子都陪在我身邊。但現在妻子肚子大起來了，今後再過個一兩場比賽，妻子就不得不呆在家中待産了。有種應該守護的感覺，也覺得很心疼。”這意味著作爲一家之主的責任感也成爲他首次奪冠的原動力。

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