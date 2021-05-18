首爾Motet合唱團給大家聽的《安慰之歌》. May. 18, 2021 07:22. by 劉潤鍾=文化專門記者 gustav@donga.com. 首爾Motet合唱團將于6月4日在首爾松坡區樂天音樂廳舉行第117屆定期演奏會。題目是《安慰之歌》。包括法國浪漫主義作曲家加布裏埃爾•福雷的《安魂曲》(鎮魂彌撒曲)在內，《帕凡舞曲》、《拉辛贊歌》、大提琴演奏家梁成元協奏的《悲歌》和《一場夢後》等，僅靠福雷的作品填滿的演奏會。 作爲純粹民間合唱團，今年迎來創團32周年的首爾Motet合唱團在2019年12月以巴赫《聖誕節清唱劇》舉行了第116屆定期演奏會。此次定期演奏會距離上次時隔了一年半之久。 “外彙危機時，我收到了兩位觀衆的來信。內容是兩位都因前途渺茫而想結束人生，但看了首爾Motet合唱團的演出後得到了安慰，決心堅強地生活下去。有一位還開了一家面包店，把自己烤的面包送到合唱團。”自合唱團成立以來一直擔任團長的朴致容指揮表示：“我認爲，在因新型冠狀病毒而飽受痛苦的當今社會，現在也需要‘安慰之歌’。” 《安慰之歌》對于首爾Motet合唱團自己來說也是必要的。“作爲民間運營的罕見的職業合唱團，雖然很少，但一直支付工資。這次危機使合唱團本身陷入生存危機，對團員們進行了停薪留職處理，只維持了4大保險。對于團員來說，領取失業金反而更好，這非常令人心痛。” 本來第117屆定期演奏會原本是2018年10月開始的“首爾Motet合唱團30周年系列”的最後一場演出。去年4月迎來受難周，巴赫的大曲《馬太受難曲》是130人合唱團和管弦樂團共180人演出的大型項目。但受新冠肺炎疫情的影響只能放棄。取而代之的是將目光轉向了“溫暖”的福雷的《安魂曲》。 “福雷的《安魂曲》去掉警告‘審判’的Sequentia(附屬歌)部分，取而代之的是以歌唱天國希望的《在天堂》收尾。作曲家自己曾說‘從另一個角度考慮了生與死的問題’。雖然有人批評說這是不像安魂曲的安魂曲，但是在死亡這一問題上引來安慰的名曲。在選定這首歌曲爲主曲的同時，幹脆用多愁善感又浪漫的福雷的作品來制作安慰的節目。” 朴團長說：“德國作爲藝術先進國，在新冠肺炎疫情發生後，總理首先發表了支援藝術家的對策，非常羨慕這一體系。”他說：“韓國的藝術支援系統只注重短期活動和項目支援，對不斷取得成果的民間團體的支援非常惡劣”，“只有長期的藝術支援政策才能産生長期的文化競爭力。” 票價爲2萬~10萬韓元。詳情咨詢：02-579-7295

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