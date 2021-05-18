黃義助攻入第12粒聯賽進球…追平法甲聯賽韓國人最多進球記錄. May. 18, 2021 07:23. by 李元洪 bluesky@donga.com. “黃牛”黃義助(29歲•波爾多•照片)攻入本賽季第12粒聯賽進球，追平了法甲聯賽韓國人最多進球紀錄。 17日，黃義助在法國波爾多舉行的2020~2021聯賽(甲級聯賽)第37輪主場比賽中首發出場，在上半場第32分鍾率先攻入點球。憑借著本賽季第12粒入球，他追平了2010~2011賽季朴主永(36歲•FC首爾)在AS摩納哥隊創下的韓國球員法甲聯賽單賽季最多進球(12球)記錄。如果黃義助在剩下的一場聯賽中再次追加進球，將創造法甲聯賽韓國球員最多進球紀錄。 當天以3比0擊敗朗斯的波爾多隊以12勝6平19負(積42分)的成績在20支球隊中排名第14位。球隊與必須進行晉級附加賽的第18位南特(積40分•9勝13平15負)的積分差距爲2分，因此波爾多能否繼續留在法甲賽場將根據最後第38輪的比賽結果來確定。 憑借黃義助的點球領先的波爾多隊在下半場第44分鍾由尤素福•薩瓦利再下一城，並在下半場傷停補時階段由梅赫迪•澤爾坎攻入制勝一球，完勝對手。黃義助在下半場第21分鍾被隊友塞庫•馬拉替換下場。 黃義助在2019~2020賽季攻入6球(2次助攻)後，在法國的第二個賽季即本賽季取得了兩位數的進球。射手榜排名並列第12位的黃義助在法甲聯賽中與加埃坦•拉博德(蒙彼利埃)、呂多維克•布拉斯(南特)、布巴卡爾•卡馬拉(馬賽)、特雷姆•莫菲(洛裏昂)等人一起被選爲夏季轉會市場上值得關注的球員。據分析，與黃義助的活躍相比，球隊成績不佳，再加上球隊的財政狀況不佳，因此，如果其他球隊提出轉會建議，波爾多隊將很難拒絕。

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