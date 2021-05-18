80多歲的癡呆癥老人在接種疫苗30分鐘後再次接種疫苗. May. 18, 2021 07:23. by 李亨胄 peneye09@donga.com. 據光州市方面透露，一名患有癡呆癥的80多歲老人一天內打了兩次新冠疫苗。 光州市方面17日透露，居住在西區的居民A某（85歲）4月28日上午9時55分左右在地區預防接種中心——念珠綜合體育館接受了輝瑞疫苗接種。A某在接種結束後，觀察了15分鐘以上的反應，離開了接種中心。 但一會兒之後，A某再次來到預防接種中心，對職員說“沒有打過疫苗”，並打了第二次疫苗。時間是第一次接種後過了28分鐘的上午10點23分。 保健當局在計算機登記過程中才確認了A某兩次接種疫苗的事實。也就是說，職員用計算機只確認了接種對象的名字，沒有正確掌握接種與否。第一次接種後，貼在接種部位的膠帶也掉了下來。A某再次觀察30分鐘確認健康後，回到了家中。 保健當局向疾病管理廳報告A某為“過量接種者”，根據手冊觀察了7天以上，但沒有出現異常癥狀。但是，A某從13日起因出現肺炎等癥狀而住院接受治療。保健當局表示：“正在觀察A某住院是否與疫苗過量接種有關。”

한국어