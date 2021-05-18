美國疾控中心宣布“放寬戴口罩”遭遇逆風，“過於著急”“轉換話題”等爭議擴散. May. 18, 2021 07:23. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國疾病控制與預防中心宣布完成新冠疫苗接種的人在室內也可以不戴口罩，由此引起的余震目前仍在繼續。不斷有人指出，這是消除防疫警戒心的操之過急的判斷，甚至有人提出了這一宣布是否存在政治意圖的爭議。《華盛頓郵報》的報道認為，有人說，從美國衛生當局這一消息是在通貨膨脹恐慌引發市場動蕩的情況下公布這一點來看，拜登政府由此獲得了利益。 氣氛變得如此復雜後，疾控中心主任蘿歇爾·瓦倫斯基僅在當地時間16日一天內就接受4家媒體的采訪，就此進行解釋。瓦倫斯基當天參加福克斯新聞頻道《星期日》節目，就相關提問反駁說：“這一決定和政治壓力沒有任何關系。”她說，“我是在傳播科學”，提出了疫苗接種範圍擴大、確診事例減少等情況。 她在接受NBC電視臺采訪時表示：“並不是允許所有人在所有場所摘下口罩。這是根據科學對各自危險的評價為基礎做出的決定。”她在接受4家媒體的連鎖采訪時，重點介紹了疾控中心決定的透明性和背景等。“我們每天仍在給150萬人到200萬人接種，雖然每天都有更多的人在接種疫苗，但（沒有接種疫苗的人自己戴口罩）的‘自主實施制度’能否順利實行，取決於您。” 對於美國聯邦政府有關戴口罩的方針，瓦倫斯基僅在兩天內就改變了說法，這也引起了爭論。在11日舉行的國會會議上，當記者問及摘口罩的時間時，她表示，“目前只有三分之一的國民已經接種了疫苗，社區感染仍在持續”，表示仍然有必要維持戴口罩、保持社交距離等措施。但兩天後的13日，疾病控制中心公布了允許完成疫苗接種的人“在室內不戴口罩”的方針。瓦倫斯基在宣布這一決定時表示：“接種疫苗的人可以恢復因大流行而中斷的活動。”有人提出疑問說，在兩天時間裏，美國國內的新冠疫情沒有太大變化，但疾控中心更改有關戴口罩的方針的理由是什麽？ 據《華盛頓郵報》報道，瓦倫斯基10日晚已決定大幅放寬戴口罩的新方針。但在兩天後，也就是正式公布前一天的12日下午6時，才通知了白宮辦公廳新冠問題協調官傑夫·紮伊恩茨，而這一通知傳達給白宮參謀們則是要到晚上9時。拜登總統在宣布當天早上收到了報告。當天下午，拜登在沒有事先計劃的情況下匆匆發表了演講。部分州長對在沒有做好準備的情況下適用疾控中心的新方針改變相關規定表示為難。目前美國有22個州規定義務化戴口罩。拜登政府的官員們辯解稱：“這種溝通雜音反而顯示了疾控中心的獨立性。”也就是說，與多次對疾控中心施加外部壓力的特朗普前政府不同，當今的白宮沒有任何幹涉，因此事先並不知道疾控中心的決定。 批評拜登的一方甚至認為，疾控中心這一宣布可能是為了掩蓋成為問題的其他懸案。《華盛頓郵報》報道說：“瓦倫斯基在突如其來的時間裏做出的決定為拜登的反對派提供了政治借口。許多美國人在加油站排起長隊，中東緊張局勢升級，通貨膨脹恐慌導致市場動蕩。這種情況下發表上述言論，使拜登獲得了利益。”他們主張，在最近因科羅尼埃油管道被黑客入侵而引發的東部地區石油大亂、以色列和巴勒斯坦沖突、通貨膨脹憂慮等接連被提出的時候，突然做出了放寬戴口罩方針的決定，可能是為了平息國民的不滿。 全美護士工會就疾控中心宣布允許“室內不戴口罩”方針一事發表聲明稱：“這是威脅患者、護士、工人生命的行為。”外界紛紛抨擊稱，這是在大流行情況下采取的輕率措施。

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