BBC（生物、電池、半導體芯片）是安全杠桿……應重新制定國家戰略. May. 18, 2021 07:24. . 青瓦臺指出，將於美國時間21日舉行的韓美首腦會談的主要議題是生物、電池、半導體。韓國政府認為，首腦會談的成敗取決於這三個產業領域，並要求三星電子等相關企業在美國國內進行新的投資。其戰略是以韓國具有競爭力的所謂“BBC產業”為杠桿，從美國獲取新冠疫苗和外交安全領域的合作。 隨著與中國的霸權鬥爭加劇，美國總統拜登正在集中國家力量重新構築尖端產業的供應鏈。在美國與同盟一起致力於構築新供應鏈的生物、電池、半導體產業中，韓國企業通過先發制人的投資確保競爭力是值得慶幸的事情。迄今為止，政府對BBC產業的支援無動於衷，但今後應從加強韓美同盟和在全球供應鏈上加強韓國企業地位的角度出發，重新制定國家戰略。 美國以國防部和商務部為中心，向半導體領域投入了數十萬億韓元的預算，為此還在今年1月修改了國防授權法。中國通過財政支援和電動汽車補貼政策等將寧德時代（CATL）打造成世界第一電池企業。美國和中國政府就是這樣果斷地對戰略產業進行支援。相反，韓國卻不能輕易擺脫將大企業視為集中經濟力量的限制對象的老框架。 韓國政府13日公布的“K半導體戰略”也是被大企業特惠論束縛住手腳、迫於壓力才推出的“馬後炮對策”。政府計劃在上半年內推出的“K電池戰略”也是一樣。這樣下去，很難在急劇變化的全球安保及產業環境中生存下來。各大學被已有40年的《首都地區整頓計劃法》束縛，不能增加尖端領域的定員。化學物質管理法、每周52小時規制等是新開發和生產的絆腳石。政府應該從根本上解除阻礙BBC產業發展的這種規定。 政府此前一直將企業視為管制或管理對象，保持一定距離。但是在以尖端產業為中心的國際秩序重組的情況下，經濟和安保是不能分開存在的。不僅在美國和中國，在與其他國家的關系中，企業的作用也成為主要變數。現在是政府和企業建立常時協商體系、齊心協力研究國家戰略的時候了。政府和經濟界不要忘記是命運共同體這一事實。

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