弱者的悲劇. May. 18, 2021 07:24. . 以色列和巴勒斯坦的對抗已走向戰爭的程度。1948年5月14日以色列宣布建國後，第二天就爆發了第一次中東戰爭。但是，以色列和巴勒斯坦的武力沖突從此前的20世紀20年代開始已經持續。19世紀末猶太人開始返回巴勒斯坦時，那裏是奧斯曼帝國統治下。第一次世界大戰結束後成為英國的委任統治地區。巴勒斯坦人是樸素、純樸的農民。他們不太了解外面世界發生的事情，要求建立國家的運動也發生得太晚。20世紀30年代的著名領導人侯賽尼根據“敵人的敵人是朋友”的理論前往德國，要求希特勒支援自己。 第一次中東戰爭爆發時，巴勒斯坦沒有保持國家團結的政治領導能力和組織。侯賽尼和他的親信在外國。以色列統一了軍事組織，組成了國防軍。巴勒斯坦幾乎沒有這樣的組織，就連遊擊隊和民兵組織都很薄弱。第一次中東戰爭以保護巴勒斯坦的名義，由約旦、埃及、敘利亞、伊拉克、黎巴嫩軍隊和義勇軍——阿拉伯解放軍組織主導。沒有人真心幫助巴勒斯坦。約旦曾試圖兼並巴勒斯坦。令人不得不懷疑，有沒有一個國家願意巴勒斯坦建國。 在此期間，以色列趕走了領土內的巴勒斯坦居民，破壞了村子。在這個過程中也做了很多“壞事”。抹掉了曾經有村莊遭到破壞的記憶。直到現在，以色列各地還保留著當時消失的村莊遺址——只有樹的小園林、路邊的空地、墓地等。如果不對照舊地圖，就很難找到曾有過村莊的痕跡。應該抨擊強者的暴舉，也應該將弱者的悲劇銘記於心。相比成為弱者而進行指責，避免成為弱者更為重要。

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