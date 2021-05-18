文在寅：“將把此次訪美當作邁向疫苗生産的全球樞紐的契機”. May. 18, 2021 07:23. by 黃亨准記者•朴孝睦記者 constant25@donga.com,tree624@donga.com. 文在寅總統17日就21日(當地時間)在美國華盛頓舉行的韓美首腦會談表示：“將把此次訪美當作加強疫苗合作、邁向疫苗生産的全球樞紐的契機。”這是文在寅總統首次親自表示，韓美之間的新冠病毒肺炎疫苗合作和由此導致的韓國疫苗樞紐化，是此次首腦會談的主要議題。 文總統當天在青瓦台首席秘書、助理會議上表示，“將竭盡全力，以求防疫工作萬無一失，毫無差池地實施疫苗接種，並盡早恢複日常生活。”分析認爲，此次會談意在最大限度地消除新冠肺炎疫苗供需爭議，使其成爲穩定國政運營的基礎。 據悉，就文在寅總統提出的疫苗生産的全球樞紐構想，韓美正在討論通過委托韓國生産美國制藥公司的疫苗或通過技術轉讓直接生産的方式，加強韓美之間的疫苗夥伴關系的方案。很多人認爲，美國制藥公司可以利用世界第二水平的韓國生物生産能力，增加疫苗産量，實現收益最大化，韓國政府可以保障長期的國內供應，這對兩國來說將是“雙贏”。特別是，在安保方面，美國可以將同盟國韓國作爲東亞疫苗樞紐，牽制在亞洲等地擴大影響力的中國“疫苗外交”。有分析認爲，在韓美首腦會談前後，美國制藥公司莫德納將在韓國設立分公司，並公布委托生産等。三星生物制劑公司與美國制藥公司莫德納正在討論委托生産，SK生物科學公司與美國制藥公司Novavax簽訂了技術轉移生産合同。三星生物制劑公司和SK生物科學公司的首席執行官(CEO)們將在文總統的訪美之際訪問美國。 韓國政府在此次會談中，不完全排除達成本月和下月從美國提前獲得國內不足的疫苗供應量的韓美疫苗互換協議的可能性。政府相關人士表示：“政府就疫苗合作問題，付出了各種努力，但具體會出現什麽樣的成果要談了之後才知道”，“過分的期待還爲時尚早。” 另外，文在寅總統當天與國務總理金富謙舉行了首次每周例行會晤。文總統就房地産對策表示：“聽取多種意見，深思熟慮後再做判斷，但爲了避免現場混亂，應盡快決定基本原則。”

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