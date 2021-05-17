LG化學向中國銅箔制造企業投資400億韓元. May. 17, 2021 10:15. by 徐東一 dong@donga.com. LG化學16日表示，決定向中國銅箔制造企業“九江德福科技(德福)”進行400億韓元規模的股份投資。這是爲了強化集中培養爲未來增長動力的電池材料事業的競爭力而做出的決定。銅箔是頭發厚度的1/15左右的薄銅板，是用于在電池負極材料中流通電流的電動汽車電池核心材料。 德福科技以生産能力爲標准，是中國第三大銅箔制造商。生産二次電池用銅箔“電子箔”、電子産品印刷電路板(PCB)用銅箔。該公司在中國江西省、甘肅省等地運營生産工廠，年生産能力達4.9萬噸。計劃到明年爲止將規模擴大至7.8萬噸。 當天，LG化學說明了股權投資理由，“德福具備了業界最高水平的成本競爭力，是中國當地企業中唯一一家擁有銅箔添加劑技術的企業，可以實現均勻穩定的高品質銅箔生産。” LG化學尖端材料本部長(專務)南哲表示：“爲了培育電池材料事業，決定向具備增長潛力和事業間協同效果的德福進行股份投資”，“將提高現有事業的競爭力和新事業的力量，引領電池材料市場。”

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