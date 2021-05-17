全球汽車行業今年銷售損失將達125萬億韓元. May. 17, 2021 10:16. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 據預測，因汽車用半導體供應不足，全球汽車生產企業今年的銷售損失將達125萬億韓元。 16日，全球咨詢公司“艾睿鉑”表示：“由於車用半導體的不足狀況比預想的還要嚴重，今年全世界汽車生產企業的銷售額將減少1100億美元（約合124萬億韓元）。”這大大超過了今年初公布的損失預估值（610億美元）。 因半導體不足導致生產出現差池，預計今年汽車生產量將減少約390萬輛。這相當於去年全世界汽車生產量（約7800萬輛）的5%。 艾睿鉑汽車部門全球代表馬克•韋克菲爾德表示：“由於世界主要半導體生產工廠發生火災、美國得克薩斯州寒流、臺灣幹旱等原因，再加上新冠疫情，半導體緊缺雪上加霜。即使受到很小的沖擊，整個產業都會動搖。” 韓國汽車企業因半導體緊缺，生產出現問題。起亞汽車因缺少安全氣囊控制器半導體，計劃於17日、18日關閉京畿道光明市所下裏第二工廠。起亞將此前積累的庫存優先分配在人氣車型上，調整了供需關系，但進入5月份以後，逐漸呈現出局限性。 現代汽車正在討論中斷生產現代途勝和氫燃料車NEXO等車型的蔚山第五工廠部分生產線和生產“VENUE”等車型的蔚山第三工廠生產線。現代汽車從今年年初開始，以周為單位對半導體供求狀況進行檢查，並決定是否啟動工廠。 汽車業界一名有關人士表示：“坦白地說，很難確切地說供需何時才能恢復正常。由於生產出現差池，銷售減少可能會持續。”

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