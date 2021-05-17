中國探測器繼月球後著陸火星……向全球展示“太空崛起”. May. 17, 2021 10:16. by 東亞科學記者趙承漢 shinjsh@donga.com. 中國成功將用於火星探測的無人移動機器人成功著陸到火星表面，成為繼美國和前蘇聯後，第三個在火星表面成功著陸的國家。為探測火星表面而發射可移動的探測器，是繼美國之後的第二個。 據中國新華社報道，中國探測器“天問一號”此前一直在火星周邊軌道上盤旋，攜火星探測車“祝融”於韓國時間15日上午8時18分在火星北半球的烏托邦平原南側成功著陸。中國國家主席習近平在賀電中表示：“邁出了中國星際探測征程的重要一步，實現了從地月糸到行星際的跨越。” 去年7月發射的“天問一號”於2月10日安全進入火星軌道後，在近三個月的時間裏一直繞著軌道尋找著陸機會。“天問”意為“問天”，取自中國戰國時代楚國詩人屈原的詩。“祝融”是中國古代神話中火神的名字。 當天成功著陸火星的“祝融”火星車是長2.6米、寬3米、高1.85米、重240公斤、6個輪子的移動機器人。其設計是利用約90個火星日（1個火星日按地球計算是24小時37分）時間進行探測。在“祝融”號探測器上首次安裝了可以探測地下100米的雷達設備。中國計劃在此次探測中，在火星表面尋找水和冰的痕跡，並分析土壤和巖石成分。經過兩次挑戰，中國終於成功實現火星探測。中國曾在2011年試圖和俄羅斯一起探測火星，但以失敗告終。習近平稱贊道：“你們勇於挑戰追求卓越，使中國在行星探測領域進入世界先進國家行列。” 中國在最近幾年裏不斷加快探測火星和月球、建設獨立空間站等“太空崛起”速度，躍升為威脅美國的太空強國。繼2019年人類首次在月球背面著陸探測飛船“嫦娥4號”後，去年12月又將另一艘探測飛船“嫦娥5號”發射到月球，采集月面土返回地球。 上月，中國在本國發射體“長征5B”號上搭載中國獨立太空站“天和”的首個構造物飛往太空。如果2024年完成任務的國際空間站（ISS）關閉，“天和”將成為唯一的空間站。 2016年，中國領先美國率先發射世界第一顆量子通信衛星“墨子”號，在2400公裏遠的距離上成功實現無線量子密碼通信。 美國正在警惕中國進入太空。本月9日，美國宇航局就“長征5B”號失去控制並墜入地球，導致部分殘骸落入印度洋一事表示：“中國沒有忠實履行對太空碎片負責任的國際標準。”美國宇航局還以局長比爾•尼爾森的名義發表聲明對此批評。外媒解釋說，在這樣的矛盾背後，存在著爭奪太空霸權的競爭意識。

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