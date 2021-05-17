日本共同社：“正在推動在下個月英國七國集團峰會期間舉行韓美日首腦會談”. May. 17, 2021 10:16. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 共同社15日報道，韓、美、日三國正在磋商下個月在英國舉行的七國集團（G7）首腦會議上另行舉行首腦會談的方案。據報道，韓日首腦之間可能不是正式會談，而是“短時間的非正式接觸”。 據共同社和《東京新聞》報道，韓美日正在磋商以下個月11日至13日在英國舉行的G7峰會為契機舉行三國首腦會談。韓國不是G7成員國，但G7峰會主席國英國正式邀請了文在寅總統。如果韓美日三國首腦會談成功舉行，將是2017年9月聯合國大會期間文在寅總統與時任美國總統特朗普、日本首相安倍晉三會談以後的第一次。 推進韓美日首腦會談由美國主導。日本政府一名消息人士表示：“美國持積極態度。（日本）沒有理由拒絕。”韓國政府一名官員表示：“我們的目標是在G7峰會期間舉行（三國首腦會談）。” 預計拜登將向韓日兩國要求加強三國間為實現朝鮮無核化的合作，也有可能敦促改善韓日關系。共同社分析說，本月5日在英國倫敦舉行了韓美日外長會議，12日在東京舉行了三國情報機構負責人會議等，韓美日之間的高層交流已全面開始。為參加三國情報機構負責人會議而訪日的韓國國家情報院院長朴智元非公開會見了日本首相菅義偉，這可能是為韓美日首腦會談鋪路的一環。 以G7峰會為契機，韓日首腦間的面對面會談能否舉行備受關註。共同社報道說：“韓日兩國目前正在就對話形式進行討論，但由於圍繞歷史問題存在對立，就是否舉行正式會談的問題，日本政府內部主張持慎重態度的立場很強勢。因此，文在寅和菅義偉在短時間內舉行非正式接觸的方案正在冒頭。”

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