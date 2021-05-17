這次是K古典音樂，席卷國際音樂比賽. May. 17, 2021 10:16. by 劉潤鍾=文化專門記者 gustav@donga.com. 韓國演奏家們在權威的國際音樂比賽中接連傳來了獲獎的好消息。 15日(當地時間)，在羅馬尼亞布加勒斯特舉行的喬治•埃內斯庫國際音樂比賽大提琴單元，韓在民(15歲•音譯下同)成爲該大賽63年曆史上最年輕的冠軍。韓在民將獲得1.5萬歐元(約2050萬韓元)的冠軍獎金，同時還將獲得包括受邀參加2022年埃內斯庫音樂節在內的各種演奏機會。韓在民經過韓國藝術英才教育院，正在韓國藝術綜合學校師從李康浩。他曾獲得過2017年大衛•波珀爾大提琴比賽、2019年多曹爾大提琴比賽的冠軍。 14日，在加拿大蒙特利爾舉行的蒙特利爾國際音樂大賽上，鋼琴家金秀妍(27歲)獲得了第一名。該比賽今年受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的影響，全程在線進行。金秀妍將獲得3萬加元(約2800萬韓元)的獎金，並獲得唱片制作及演出支援金等相當于15萬加元(約1.4億韓元)的獲獎優惠。她還將與蒙特利爾交響樂團進行北美巡回演出。目前就讀于奧地利薩爾茨堡莫紮特大學的金秀妍在2014年胡梅爾國際音樂比賽上獲得第一名，在今年的比利時女王伊麗莎白國際音樂比賽上曾進入半決賽。 同一天，在捷克布拉格舉行的“布拉格之春”國際音樂大賽上，李東河(27歲)獲得第一名，李在英(26歲)與捷克的朱卡爾•馬托烏什並列第二名。李東河畢業于延世大學音樂學院後，獲得了德國漢諾威國立音樂學院碩士學位，目前正在德國明斯特國立音樂學院攻讀博士課程。 在布拉格之春國際音樂比賽上，13日弦樂四重奏團阿雷特•斯特林四重奏(Arete String Quartet)獲得第一名，並包攬了5個特別獎。阿雷特•斯特林四重奏是由領隊大提琴手朴城炫(28歲)、小提琴演奏家田彩安(24歲)、金東輝(26歲)、中提琴手張潤善(26歲)組成的弦樂四重奏團。目前他們正師從Novus四重奏的小提琴演奏家金在英和慕尼黑國立音樂大學教授克裏斯托弗•波芬。

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