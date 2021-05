已故籃球巨星科比正式登上NBA“名人堂”. May. 17, 2021 10:15. by 金東昱 creating@donga.com. “我丈夫依然在贏。” 去年1月,因直升機墜毀事故而在42歲的英年就早早離開人世的美國職業籃球(NBA)的超級巨星科比•布萊恩特(照片)入選了奈史密斯籃球名人堂(Naismith Memorial Basketball Hall of Fame)。 6日,在美國康涅狄格州Uncasville舉行的2020史密斯籃球名人堂獻額活動中,布萊恩特與同一時代的籃球明星凱文•加內特、蒂姆•鄧肯等共9人一起登上了名人堂。他們加入名人堂是去年4月確定的,原計劃于去年8月舉行活動,但受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的影響,當天舉行了活動。 身穿布萊恩特奉獻一切熱情的洛杉矶湖人隊的象征色紫色連衣裙,他的夫人瓦妮莎在代替故人的名人堂榮譽演講中表示,“我曾經非常抵觸在公開場合去稱贊我的丈夫,因爲他已經從球迷那裏收到了足夠多的贊譽,總有人需要把他拉回現實之中”,“此刻,我肯定他正在天堂微笑,因爲我即將在最公開的舞台當衆稱贊他,我甚至能想象到他正交叉著手,洋洋得意。‘我就等著你誇了!’” 除了和爸爸一起去世的女兒Gigi之外,和兩個女兒一起來的凡妮莎補充說:“我知道,他肯定會感謝所有推動他來到名人堂的人。”在瓦妮莎旁邊觀看這一幕的“籃球皇帝”邁克爾•喬丹掩飾不住悲痛的表情。 1996年至2016年在洛杉矶湖人隊效力的布萊恩特曾5次帶領球隊奪冠,並創下了常規賽最有價值球員1次、全明星賽18次等輝煌業績。他也曾率領美國籃球國家隊在2008年北京、2012年倫敦奧運會上獲得了金牌。

