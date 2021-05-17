“神話之國”希臘重開觀光入境，韓國等53個國家成為開放對象. May. 17, 2021 10:15. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 15日，每4人中就有1人接種過一次以上新型冠疫苗的希臘向外國遊客開放了門戶。 據路透社等媒體透露，希臘從當天開始面向包括韓國、美國和歐盟成員國在內的53個國家遊客入境，並免除了為期10天的自行隔離義務。要想免去隔離義務，必須事先提交新冠檢測陰性證明或疫苗接種確認書。 據路透社報道，采取這一措施的第一天，來到首都雅典的遊客顯得異常興奮。來自美國佛羅裏達的遊客麗貝卡說：“在新冠疫情大流行期間一直在等待來到希臘。終於來了！”僅當天就有從瑞典、德國、卡塔爾等國出發的32個國際航班抵達米科諾斯島等南方愛琴海4個島嶼。 當天，希臘還解除了地區間移動限制措施，大型客輪往返於本土和島嶼。酒店恢復正常營業，雅典衛城博物館等主要博物館也在關門幾個月後被允許參觀。 希臘之所以允許遊客到訪，是因為隨著疫苗接種的進展，認為國內生產總值20%以上所系的旅遊業正常化迫在眉睫。去年希臘遊客僅為700萬人次，約為2019年（3300萬人次）的五分之一。希臘約有26%的人口（約1040萬人）在本月14日之前接種了一次以上疫苗，其目標是到6月底為止給大部分成年人接種疫苗。但希臘的新冠疫情擴散勢頭仍不容忽視。每天新增確診人數今年4月初一度上升至4000人，最近為2000人左右。 據外電報道，意大利也從16日開始接受持有疫苗接種證明的韓國、日本、歐盟、美國等國家的遊客。

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