萊斯特城隊史137年以來首次贏得英足總杯冠軍. May. 17, 2021 10:15. by 金正勳記者 hun@donga.com. 英格蘭足球超級聯賽(EPL)萊斯特城隊球隊曆史上首次捧起了英格蘭足總(FA)杯冠軍獎杯。 16日，萊斯特城在英國倫敦溫布利體育場舉行的2020~2021賽季英足總杯決賽上，下半場第18分鍾尤裏•蒂勒曼斯(24歲)攻入制勝一球，以1比0戰勝切爾西。憑借當天的勝利，萊斯特城隊自1884年球隊成立以來，時隔137年首次獲得了足總杯冠軍。萊斯特城在1948~1949賽季等期間共4次進入足總杯決賽，但均未能捧起冠軍獎杯。經過5次挑戰，終于實現了目標。在2015~2016賽季英超聯賽中，萊斯特城隊在球隊成立132年之後，突破賭博公司預測的冠軍概率0.02%，奇迹般奪得英超冠軍，時隔5年之後再次實現了“冠軍童話第二季”。 萊斯特城從賽前開始就爲前俱樂部主席維猜•斯裏瓦塔那布拉帕(泰國)決心奪冠。2010年收購萊斯特城，從物質和精神兩方面支援球隊的前俱樂部主席維猜，在2018年因意外的直升機墜毀事故死亡。萊斯特城隊的球員們在隊服裏放入了前俱樂部主席維猜的照片，並征戰了足總杯決賽。當天球隊確定獲得足總杯冠軍後，維猜的兒子兼球隊總經理的阿亞瓦特流下了眼淚。萊斯特城隊隊長兼守門員卡斯佩爾•舒梅切爾表示：“球員們抱著與前球隊老板維猜一起在球場上馳騁的想法參加了比賽。” 萊斯特城隊主教練布倫登•羅傑斯(48歲•愛爾蘭)也嘗到了生平第一次獲得足總杯冠軍的滋味。2008年首次在沃特福德隊執教的羅傑斯教練在經曆了斯旺西城(2010~2012年)、利物浦(2012~2015年)、凱爾特人(2016~2019年)期間，一直未能獲得足總杯冠軍。但是羅傑斯教練在2019年萊斯特城上任後，憑借堅固的防守組織能力，終于斬獲了足協杯冠軍獎杯。 羅傑斯成爲繼執教曼聯隊27年的前主教練弗格森之後，首位在英格蘭和蘇格蘭足總杯上同時奪冠的主教練。在擔任凱爾特人隊主教練時，羅傑斯曾獲得過2次正規聯賽和聯賽杯等共7座冠軍獎杯。羅傑斯教練表示，“對于俱樂部來說，今天是曆史性的一天，球員們都感到非常自豪”，“雖然所有的獎杯都很特別，但特別是戰勝切爾西等優秀的球隊並奪冠，對此我感到非常滿意。” 目前處于英超第3位(積66分)的萊斯特城隊根據剩下的2場比賽結果，有望超越第2位的曼聯(積70分)，以第2名的成績結束本賽季。排在第二位是自2015~2016賽季以來的最好成績。目前排在英超第4位的切爾西隊進入歐洲足球聯盟冠軍聯賽決賽，將于30日與英超冠軍曼徹斯特城隊爭奪最後的冠軍。

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