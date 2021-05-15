文在寅向執政黨強調“有能力”……還是先解決房地產和工作崗位的“無能”吧！. May. 15, 2021 07:58. . 文在寅總統昨天將共同民主黨代表（黨首）宋永吉和院內代表尹昊重等新任領導人邀請到青瓦臺，強調了“有能力的團隊”。他還說：“一到任期末期，政府和執政黨之間就會出現裂痕。”文在寅是對4月7日再補選中慘敗後黨內對青瓦臺的公開批評之聲不絕於耳、執政黨和青瓦臺出現分裂跡象表示擔憂。宋永吉表示，“今後在所有政策上都有必要多反映黨的意見”，表明在大選局面下不會被青瓦臺牽著走。 文在寅表示：“政府和執政黨應該表現出有能力。”“有能力”這句話之所以聽起來尤為空洞，是因為在房地產政策和工作崗位等問題上，現政府的“無能”已暴露無遺。對導致房價暴漲、月租大亂、擁有稅劇增等房地產政策失誤進行大規模整頓迫在眉睫，但一個月間只是爭議紛紛。眼下執政黨內部要求將綜合房地產稅的征收標準提高到12億韓元的呼聲日益高漲，而青瓦臺則表示“必須慎重”，予以阻止。總統也說：“挨了板子，一下子打起了精神。”那麽就應該制定相應的解決方法。 表明“由黨主導”意誌的宋永吉也有必要對敏感的懸案發出更加明確的訊息。就算是在懇談會上，對於房地產問題他也只是含糊其辭地表示：“特委已經成立，明年將從財產稅征收問題開始進行密切討論並進行處理。”這種態度令人失望。但是，對於執政圈人士們因為現政府的“脫核電政策”而忌憚掛在嘴邊的核電領域小型模塊化反應堆，他當面要求總統予以關註，這是值得肯定的。 文在寅在就任四周年記者會上，將民間取得的各種成果當作政府的政績自賣自誇，表現出在剩余一年的國政運營中“走自己的路”的意誌。作為執政黨，勢必要反映底層民心，摸索大框架的政策基調轉變。這樣結構下，稍有不慎，執政黨和青瓦臺之間的分歧就會發展為矛盾和執政勢力的混亂。無論是青瓦臺主導國政，還是執政黨引領青瓦臺，重要的是民生。要想成為有能力的團隊，就必須碰頭，共同研究房地產政策和工作崗位問題的解決方法。反復強調政策一貫性並不是能幹。幾經周折昨天上任的金富謙總理也應該在消除黨青分歧和靈活轉變錯誤政策基調方面發揮積極的作用。

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