曾經被遺棄在保育院的孩子，如今成爲保育院的“希望老師”. May. 15, 2021 07:58. by 崔예나 yena@donga.com. 1981年，一個4歲的孩子和弟弟一起被扔到了慶北金泉的一家保育院門前。幾年後那個孩子上了小學。老師問道。“我們班有住在保育院的學生嗎？”每當新學年開始時，老師就會反複問同樣的問題，孩子從而意識到自己的處境。但是他討厭被無視的感覺。爲了得到更多的認可，他咬緊牙關努力了。我想成爲保育院弟弟們的希望。看到這樣的孩子，很多人會伸出援助之手。 2002年，當初的那個孩子長大成人並退出設施，成爲了一名體育教師。爲了能讓學生們上有趣的體育課，他開發了應用棒球的新體育項目“雙球(TwoTwoBall)”。得益于此，他在2017年獲得了“韓國體育大獎教育部長官獎”。去年他擔任韓國孤兒關愛協會會長，還出版了《我是幸福的孤兒》一書。現在，他也會定期訪問自己曾經生活過的保育院，與孩子們進行交流。 “從保育院出去的話，會給我們講如何開設存折、如何找房子等，還會讓我們學習並給予心理輔導。我在那裏成長了，所以才可以這樣告訴你。” 故事的主人公是金泉禦侮中學教師李成男(44歲)。他在14日教育部舉行“第40屆教師節紀念儀式”上獲得了玉條勤政勳章。李教師等17人獲得勤政勳章，16人獲得勤政獎章等，共對3133名優秀教員進行了褒獎和表彰。當天的紀念儀式在忠南論山市江景高中舉行。江景高中是教師節的由來地。1958年，該校JRC(青少年紅十字會)團長盧昌實(81歲•女)和團員們訪問了臥病在床的老師，並慰問了退休的恩師，活動由此開始。當天參加活動的盧某說：“當時真的很困難，老師們替沒有錢的學生交學費，給生病的學生送粥等，真的很受大家的喜愛”，“老師的一句話對學生們來說就是夢想和希望。”她還說，“最近聽到侵害教師權威等學校現場混亂的故事，心裏很郁悶。”

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