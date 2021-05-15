以色列在加沙地帶邊境集結地面部隊，全面戰爭一觸即發. May. 15, 2021 07:58. by 林賢錫 lhs@donga.com. 以色列和巴勒斯坦武裝團體哈馬斯之間的武力沖突已進入第五天。有人擔心，隨著以色列地面部隊在加沙地區邊境集結，加沙地區進入和由此引發的全面戰爭的倒計時。在雙方的沖突中，截至目前，包括115名巴勒斯坦人和7名以色列人等，雙方的死亡人數達122人。傷者超過800人。 據路透社報道，以軍在當地時間14日零時剛過，從邊境附近開始向加沙地區方向展開地面部隊的炮擊。雙方發生武力沖突的10日開始，以軍僅以空襲的形式攻擊了加沙地區，現在地面部隊也開始參與攻擊。以軍14日0時之後發表聲明稱：“空軍和地面部隊目前正在攻擊加沙地區。”對此，哈馬斯也回擊了數十發火箭炮。 前一天，以軍向加沙地區集結地面部隊，並對9000多名預備軍下達了召集命令，並向加沙地區邊境附近4公裏以內的居民下達了疏散令。2014年，以軍6萬名士兵在加沙地帶展開地面作戰。當時的“50天戰爭”中，僅加沙地區就有2200多人死亡。 雙方的武力沖突從10日在東耶路撒冷伊斯蘭聖地阿克薩清真寺開始，以哈馬斯方面進行火箭攻擊要求以色列警方撤離兵力開始，逐漸擴大到以色列戰鬥機空襲。 圍繞以色列的猛烈軍事行動，也有分析認為，這是最近陷入下臺危機的以色列總理內塔尼亞胡的政治陰謀。本月5日，內塔尼亞胡的政治對手、中間派在野黨“擁有未來黨”領導人拉皮德獲得新聯合政府組閣權，有意拉阿拉伯界等廣泛集結反內塔尼亞胡勢力，但隨著以色列與哈馬斯發生武力沖突，聯合政府的組建被推遲。

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