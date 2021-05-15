“剩余疫苗”從27日開始可通過Naver-Kakao地圖預約. May. 15, 2021 07:59. by 李智允記者•柳成烈記者 easy@donga.com,ryu@donga.com. 今後，可以實時確認留在社區醫院(委托醫療機構)的所謂“no-show疫苗”，進行預約。“no-show(未履行預約)”疫苗是指因接種對象取消預約而剩下的數量。 防疫當局14日表示，在27日65歲以上的新冠肺炎疫苗預防接種開始之際，將開通實時在線預約系統。該系統將利用能運用Naver、Kakao等的地圖功能的民間平台。也就是說，希望接種的人通過地圖確認周邊委托醫療機構的剩余疫苗後，立即進行預約。目前，希望接種剩余疫苗的人訪問委托醫療機構或打電話進入預備名單。從上個月開始，咨詢和預約蜂擁而至，部分委托醫療機構在正常診療上出現了差池。 從14日開始，阿斯利康疫苗的第二次接種已經開始。一般2次接種後2周左右就能形成完全免疫。防疫當局在考慮接種計劃時曾指出，希望今年中秋節(9月21日)的時候大家能不用佩戴口罩了。中央防疫對策本部副本部長權俊旭在當天的發布會上表示：“現在還很難預測”，“至少在中秋節時，根據接種完成程度，首先可以從室外開始(解除口罩指南)。” 有預測稱，韓國要到2023年12月才能實現集體免疫。據國會立法調查處14日向“國民力量”尹鬥铉議員提交的報告書，目前平均每天進行7.8236萬次接種的韓國，75%的人口完成接種需要2年零7個月的時間。對此，疾病管理廳解釋說：“從本月末開始，接種力量將大幅擴大，因此以最近的每日接種件數爲基礎的預測是不正確的。”

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