比爾•蓋茨：“無愛婚姻，兩人早已分居”. May. 14, 2021 07:21. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 據悉，微軟(MS)創始人比爾•蓋茨(66歲•照片)在宣布離婚前不久就向熟人吐露了自己與妻子梅琳達•弗蘭奇•蓋茨(57歲)的關系，稱其爲“無愛(loveless)關系”。 據美國《紐約郵報》12日(當地時間)報道，比爾對一起打高爾夫球的親近朋友說，“(和梅琳達之間)沒有愛情，分開生活有一段時間了。” 比爾的一位朋友對《紐約郵報》表示：“蓋茨夫婦的離婚對我來說並不感到驚訝。”另外，據知情人透露：“最重要的是，被認爲是戀童癖者的傑弗裏•愛普斯坦和比爾之間的友誼是蓋茨夫婦之間的主要爭執。” 也有證言稱，對于虔誠的天主教信徒梅琳達來說，離婚是艱難的決定。梅琳達的同事說：“梅琳達希望在結束法律婚姻關系後，再從梵蒂岡那裏得到婚姻無效判定。” 當地時間3日，比爾通過推特表示，將與梅琳達離婚，結束兩人27年的婚姻生活。美國演藝媒體《Page Six》11日援引匿名消息人士的話報道說：“比爾•蓋茨在美國國內最豪華的會員制高爾夫球場—加利福尼亞州印第安維爾斯的複古俱樂部(Vintage Club)生活了近3個月。”據外電報道，複古俱樂部嚴格管理外部人員出入，是比爾藏身的完美場所。據悉，他在離婚文件上簽字時，也在高爾夫球場所在的地區。 比爾•蓋茨是衆所周知的高爾夫狂熱愛好者。1994年他與梅琳達的婚禮也在夏威夷小島茶內酒店高爾夫球場12號洞舉行。

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