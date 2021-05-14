近八成未婚男女：“新冠疫情以來沒有結識異性”. May. 14, 2021 07:21. by 金素榮記者 ksy@donga.com. 上班族A某（30歲，女）在2019年12月與交往的男友分手後，至今過著“單身”的生活。有心想戀愛但沒有機會，A某表示：“此前在學校或運動聚會等場合很自然地和異性建立了戀人關系，但由於出現新冠疫情，見面的機會減少，很難找到戀愛對象。”上班族孟某（31歲）也表示：“在家裏工作時，整天重復家和公司，最大限度地減少外出，所以原來認識的人也不常見。要想建立新的緣分並不容易。” 據一項研究結果顯示，持續1年多的新冠疫情已成為成年男女戀愛的絆腳石。這是13日在韓國保健社會研究院和韓國人口學會共同舉辦的“新冠時期人口變動和政策含義”論壇上發表的結論。韓國開發研究院國際政策研究生院教授崔智慧和國民大學社會學系教授桂鳳梧今年2月5日至10日期間對韓國國內2000名25歲至49歲的成年男女進行問卷調查並進行了分析。 結果顯示，602名未婚、沒有戀人的成年男女中，在發生新冠疫情後，未與新的異性見面或被介紹的人占全體的78.1%。在問及他們“與發生新冠疫情之前相比，結識異性或被介紹的頻率怎麽樣”時，48.7%的人回答“減少了”。50.8%的人回答“沒有變化”。回答“增加”的人只有0.5%。 當被問到“受新冠疫情的影響，結婚的想法是否發生了改變”時，根據性別不同，答案產生了巨大的差異。男性回答“更不想結婚”和“更想結婚”的分別占10.9%和10.3%，兩者相差無幾。但是女性回答“更不想”的人占20.7%，是回答“更想”的人（5.9%）的3倍以上。崔智慧教授說：“這可能是因為在新冠疫情以來就業等方面，女性的困難比男性更大。” 專家們擔心，受新冠疫情影響，社交見面和交流大幅減少，經濟蕭條再加上就業難，會對“戀愛、結婚、生育”整體造成負面影響。成均館大學社會學系教授具正宇表示：“由於新冠疫情不是一時的現象，發生了變化的戀愛和結婚風俗將成為新的生活方式。‘人口懸崖’危機可能會進一步加速。” 但調查顯示，已婚夫妻的夫妻關系滿意度沒有太受新冠疫情的影響。不論有沒有子女和幾名兒女，所有類型的夫妻10對中有6、7對回答“沒有變化”。不過，回答說“夫妻關系惡化”的人，在所有類型的夫妻中，女性多於男性。例如，在沒有子女的夫妻中，回答“夫妻關系比以前惡化”的女性為10.3%，而男性為6.1%。 崔智慧解釋說：“隨著夫妻一起呆在家裏的時間增加，女性對家務勞動和照顧家人的負擔可能導致滿意度下降。”

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