美國“將並行處理朝核問題和朝人權問題，兩者不會拿來交易……中國新疆是室外監獄”. May. 14, 2021 07:21. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國國務院當地時間12日發表《2020國際宗教自由報告》，揭露被提出侵犯人權問題的朝鮮和中國等國家對宗教自由的壓制狀況。就新對朝政策，拜登政府明確表示，在試圖與朝鮮重開對話的情況下，不會把宗教自由等人權問題放在次要位置。 國務院在報告中指出了朝鮮處刑、拷問、逮捕從事宗教活動的居民的事例，今年繼續將朝鮮認定為“宗教自由特別擔憂國”。這是連續19年對朝鮮作出這一認定。報告稱，韓國的朝鮮人權信息中心以2007年∼2019年“脫北者”的證言為基礎，報告了126人死亡、94人失蹤等1411起朝鮮政權侵犯宗教信仰自由的事例。報告還稱：“去年6月韓國的‘脫北者’團體將《聖經》和基督教資料越境送到朝鮮後，朝鮮炸毀了南北聯絡辦事處。” 美國國務院國際宗教自由局局長丹尼爾•內伊德爾在當天舉行的電話新聞發布會上表示：“拜登政府希望將人權問題作為外交政策的中心。在處理人權問題和國家安全問題時，雙方之間不會有交易（tradeoff）。這樣做不僅會在兩個問題上體現我們基本原則的重要性，還會取得更好的結果。” 拜登政府以最近結束討論的新對朝政策為基礎，正在摸索恢復同朝鮮對話的可能性。當天，美國國務卿安東尼•布林肯與俄羅斯外交部長謝爾蓋•拉夫羅夫進行通話時，對其朝鮮政策進行了說明，並以韓半島周邊國家和同盟國為對象舉行了新聞發布會。也就是說，雖然朝鮮可能會對人權問題的指責表現出排斥感並提出強烈抗議，但美國不會降低調門，而是會同時推進無核化談判。 中國和朝鮮一起被認定為“宗教自由特別擔憂國”。內伊德爾尤其提到中國政府對穆斯林新疆維吾爾族的鎮壓，抨擊該地區變成了“室外監獄”。他對路透社表示：“中國對穆斯林的壓迫達到了數十年壓迫宗教信徒的頂點。”國務院的報告在韓國篇中提到了韓國政府為了防控新冠疫情而采取的限制禮拜等宗教活動政策。但報告同時也記述了大部分宗教團體和領導人公開表示接受限制措施，以及去年12月蓋洛普實施的民意調查中，82%的應答者對政府的應對表示肯定的結果等。就韓國國內向朝鮮發送《聖經》等基督教資料的活動受到限制一事，報告還提到了韓國國會通過《禁止向朝鮮散發傳單法》的事例。

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