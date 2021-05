迎接變化的姿態區分金球獎-奧斯卡美國電影獎兩大山脈. May. 14, 2021 07:21. by 金哉希 jetti@donga.com. 奧斯卡金像獎和金球獎。對于美國電影頒獎典禮的兩大山脈,一直伴隨著種族及性別歧視的爭議。這是因爲會員構成和頒獎內容以白人男性爲主。主辦金球獎的好萊塢外國記者協會(HFPA)和主辦奧斯卡頒獎典禮的美國電影藝術和科學學院(AMPAS)應對批評的方式有所不同。HFPA拒絕變化,AMPA則選擇了改革。結果,金球獎最近遭到好萊塢嚴重打擊。美國NBC電視台決定不轉播明年的金球獎頒獎典禮,湯姆•克魯斯等演員宣布抵制。 相反,學院被評價爲“邁出了變化的第一步”。奧斯卡之所以與金球獎不同,很大程度上得益于“先挨了打”。AMPAS受到輿論的集中炮火攻擊是在2015年。黑人女律師艾裴莉•雷恩在推特上上傳“#Oscars SoWhite”成爲導火線。第二年,所有候選人都是白人,“#Oscars SoWhite”在社交網絡服務(SNS)上再次蔓延,演員威爾•史密斯宣布抵制。電影評論家安崇範(音)表示:“奧斯卡在會員數和曆史方面都比金球獎具有更高的權威,因此電影人首先發出了批評的聲音。”由導演、演員、制片人等組成的奧斯卡會員在全世界超過1萬人。 在批評的矛頭集中在學院期間,金球獎卻回避了一步。直到今年2月《洛杉矶時報》報道87名HFPA會員中沒有一名黑人之後,在頒獎典禮前夕,美國導演、PD、演員們共享了“#Times Up Globes”,敦促變化。 兩者的應對方式也不同。AMPAS在2016年宣布,“到2020年,將把女性和有色人種會員增至兩倍。”女性比率從2016年的24%(1446名)增加到去年的32%(3179名),同期有色人種比率從9%(554名)增加到16%(1787名)。去年加入的68個國家出身的819名新會員中,45%是女性,36%是少數人種及民族。AMPAS還爲2017年描寫黑人人權的《月光》、2020年外語片《寄生蟲》頒發了最佳作品獎,試圖改變現狀。 金球獎在引起爭議的今年2月只是表示:“將在18個月內將會員數增至兩倍,並確保多樣性。”NBC拒絕轉播的理由也是“沒有爲變更規定而召開理事會的時間等具體日程”。 是否重新整理獲獎標准也決定了兩大山脈的命運。去年9月,學院方面表示:“從2022年開始,將把多樣性作爲作品獎候選名單選定標准之一。”另外,還公開了至少要有一名有色人種或少數民族擔任主角或核心配角等具體方針。與此不同,金球獎堅持了舊時代標准,即非英語台詞比重達到50%以上時就不能入圍最佳影片獎候選名單。 好萊塢對奧斯卡評價說:“正在努力改變傾斜的電影産業結構。”相反,對一貫反應遲緩的金球獎的態度卻非常冷淡。金球獎到底是實現刻骨銘心的革新,還是消失在曆史長河中,全球電影界正在密切關注。

한국어