投球漸入佳境，柳賢振取得賽季第3勝. May. 14, 2021 07:21. by 黃奎引 kini@donga.com. 美國職業棒球大聯盟(MLB)傳奇左手投手湯姆•格拉賓(55歲•退役)的快速球平均球速只有140公裏左右。但是，他成爲了美職棒大聯盟中只有24人的300勝俱樂部的會員。他曾留下了這樣的名言，“我對棒球的熱情是測速器無法拍到的”。 13日面對亞特蘭大勇士隊踏上投手踏板的柳賢振(34歲•多倫多藍鳥隊)也證明了對于投手來說，有比速度更重要的東西的事實。 當天在亞特蘭大的特魯伊斯特公園球場舉行的客場比賽中首發出場，柳賢振的直球平均球速爲144公裏。速度最快的球球速爲147公裏。可以說，在160公裏以上強速球投手到處都是的美職棒大聯盟，柳賢振反而投出了慢球。 但是當天柳賢振均勻地運用了快速球和外切快速球(卡特球)、變速球、曲線球等4個球種，利用廣大的好球區壓倒了對方的擊球陣容。他在7局內取得5個被安打、1個四壞球上壘、失1分，完成好投。他抓住了6個三振，只投出了94個球。柳賢振在2比1領先的第8局上半局被替換下場，但球隊以4比1獲勝，因此他也取得了本賽季個人第3場勝利(2負)。賽季平均責任失分從3.15下降到2.95。同時，他也達成了韓美職棒賽場總計第160勝。 柳賢振在不太快的快速球之間混合投出了多種變化球，破壞了對方擊球手的擊球時機。特別是調整卡特球的速度，取得了很大的效果。卡特球速度從最低127公裏到最高138公裏，自由切換。賽後，柳賢振對此表示：“這是賽前准備的部分，取得了好成績。從某種角度看，可以說是滑行曲線球。” 多倫多隊主教練查理•蒙托約表示：“柳賢振以原來的面貌回來了”，“誰也不知道柳賢振接下來會投出什麽樣的球。以少量的投球數繼續投出好球，破壞了對方擊球手們的平衡。” 對方首發投手馬克斯•弗裏德也在6局內失1分，投出了好球，當天的比賽僅用了2小時42分就結束了。本賽季多倫多隊共進行了35場比賽，平均比賽時間約爲3小時4分鍾。加拿大媒體《體育網》評價說：“如果像今天這樣的比賽增多，就能解決縮短比賽時間的問題。” 當天的美中不足是讓威廉•孔特雷拉斯擊出的一分本壘打。柳賢振在0比0平局的第5局下半局，面對對方的首發擊球手孔特雷拉斯連續投出了3個變速球，結果被對方擊出本壘打。多倫多隊在第6局上半局憑借馬庫斯•塞米恩的2壘打扳平了比分。特奧斯卡爾•埃爾南德斯接連在第7局擊出逆轉一分本壘打，在第9局轟下2分本壘打，幫助柳賢振取得了勝利。 在通過內線聯盟舉行的當天比賽中，柳賢振好不容易進入了擊球位，但兩次都被三振出局。

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