NEXON第一季度手遊銷售額增長32%…總銷售額9277億韓元. May. 13, 2021 07:22. by 申東秦 shine@donga.com. NEXON(納克森)不顧代表性遊戲《冒險島Maplestory》的概率型外挂爭議，憑借手機(移動設備)遊戲的增長勢頭，第一季度(1~3月)取得了佳績。 NEXON方面12日表示，公司第一季度的銷售額爲883億日元(約9277億韓元)，營業利潤爲433億日元(約4551億韓元)。與去年同期相比，銷售額和營業利潤分別增長了7%和4%。手機遊戲主導了增長。據統計，第一季度手機遊戲銷售額同比增長32%，達到225億日元(約2368億韓元)。上市超過500天的手機遊戲《V4》第一季度在谷歌遊戲銷售額排行榜上一直保持在前10位以內，拉動了業績。 娛美德(We made Entertainment)憑借新作《MIR4》的票房成功扭虧爲盈。公司第一季度的銷售額爲760億韓元，營業利潤爲275億韓元，與去年同期相比分別增加了147%和755%。這是季度標准的曆史最高值。去年11月上市的《MIR4》的單獨銷售額達到456億韓元。Com2us第一季度銷售額爲1167億韓元，其中909億韓元來自海外，表現不錯，但由于人力成本增加等原因，營業利潤與去年同期相比減少了25%，爲177億韓元。

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