金廣铉達成韓美職棒賽場總計1500個脫三振. May. 13, 2021 07:21. by 姜泓求 windup@donga.com. 雖然投出了好球，但沒能成爲勝利投手。 即便如此，“首發登場=球隊勝利”這一令人振奮的公式仍在繼續。 美國職業棒球大聯盟(MLB)聖路易斯紅雀隊的左手投手金廣铉(33歲)在本賽季第5次首發上場比賽中投出好球，帶領球隊取得了4連勝。12日，在美國威斯康星州密爾沃基美國家庭球場舉行的與密爾沃基釀酒人隊的客場比賽中，金廣铉在5又3分之1局內取得了5個被安打、1個四壞球上壘、6個脫三振、1失分的成績。雖然因球隊擊球陣容的沈默，未能取得賽季第2場勝利，但平均責任失分從3.06降至2.74。 盡管投球內容不錯，但金廣铉當天陷入了進軍美國職棒大聯盟後的首場失利危機。因爲他在第6局下半局0比1落後的情況下被替換下場。 但是後來聖路易斯隊的擊球陣容爆發了。聖路易斯隊在第8局上半局在1人出局2、3壘有人的情況下，憑借迪倫•卡爾森的犧牲打扳平了比分。延長賽第11局上半局，保羅•戈德施密特(2分)和泰勒•奧尼爾(3分)接連轟出本壘打，最終球隊以6比1獲勝。聖路易斯隊在本賽季金廣铉首發上場的5場比賽中全部取得了勝利。包括上賽季在內，在金廣铉首發上場的總共12場比賽中，球隊取得了10勝2負的成績。截止到當天，聖路易斯隊以22勝14負的成績排在國家聯盟(NL)中部賽區首位。 金廣铉還嘗到了韓美職棒賽場總計1500個脫三振的喜悅。在KBO聯賽中取得1456個脫三振，在MLB中截至當天爲止取得42個脫三振的金廣铉在第1局下半局成功制造了對方2號擊球手洛倫佐•凱恩和4號擊球手特拉維斯•肖的脫三振，並完成總計1500個脫三振。每9局脫三振數爲9.39個，比上個賽季(5.54個)大幅增加。 金廣铉當天共投了88個球，其中37個四縫線快速球、31個滑行曲線球、12個變速球、8個鈎球。變速球的運用率爲14%，高于賽季平均值(8.3%)。這可以解釋爲，這是爲了刺中對方擊球陣容的弱點而做出的選擇。當天他的直球平均球速爲89.2英裏(約143.6公裏)，比本月6日與紐約大都會隊比賽時的記錄(89英裏•約143.2公裏)小幅上升。賽後，金廣铉表示：“狀態比前兩場比賽要好。本來想負責很多局，但是在第6局出現了遺憾的結果。” 正如他所說，在第6局下半局在1人出局2人在壘的危機中，在第7球決勝的情況下，被特拉維斯•肖擊出適時2壘打，令人遺憾。金廣铉略顯遺憾地表示，“對于(捕手)亞迪埃爾•莫利納給出的暗號，我兩次搖頭拒絕，其中一個就是被擊出2壘打之前的球。對于直球暗號搖頭拒絕，投出了滑行曲線球，出現了犯規，如果當時投出直球會怎麽樣呢？” 賽後，金廣铉還介紹了與曾一起效力于KBO聯賽的密爾沃基隊投手喬什•林德布勒姆(前鬥山隊)之間的趣事。金廣铉在第6局上半局作爲擊球手出場，因對方失誤成功1壘出壘後，坐在替補席上的林德布勒總是喊自己的名字。金廣铉笑著說：“我讓(林德布勒姆)安靜下來。”

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