連鎖報復……以色列和巴勒斯坦武力沖突升級. May. 13, 2021 07:22. by 林賢錫 lhs@donga.com. 在從7日起持續的以色列和巴勒斯坦之間的沖突呈現出全面戰爭局面的情況下，以色列總理內塔尼亞胡12日宣布阿拉伯居民較多的中部地區進入緊急狀態。以色列軍隊在11日、12日接連轟炸加沙地區後，統治加沙地區的巴勒斯坦武裝團體哈馬斯也進行了火箭炮報復性攻擊。截至目前，包括35名巴勒斯坦人、5名以色列人在內，雙方死亡人數已超過40人。有人擔心，受傷者人數可能會突破200人，重演2014年因雙方沖突導致2213人死亡的“50天戰爭”。 10日，在中部地區的反以色列示威過程中，一名阿拉伯男子被一名猶太人男子開槍打死。猶太裔男子聲稱：“阿拉伯居民企圖向我投擲炸彈和石頭。出於防衛，我動用了槍。”阿拉伯居民憤怒地指責他故意瞄準沒有武器的平民。11日，阿拉伯居民聚集在受害者的葬禮上，與警方發生了激烈的沖突。耶路撒冷市市長利維波表示：“目前的狀況實際上是內戰狀態。”在拉姆安拉、阿克雷、瓦迪拉等阿拉伯居民較多的其他城市，連日舉行反政府示威。擁有930萬人口的以色列約有20%是阿拉伯居民。 內塔尼亞胡宣布進入緊急狀態，並指責“阿拉伯居民發起了大規模暴動”。他聲稱造成目前狀況的責任在於哈馬斯，並表示：“他們必須付出代價。我們將加強攻擊力度。”以色列軍隊12日在“城墻守護者”的作戰命令下，轟炸了居民公寓、牙科等入駐的加沙地區一9層住宅樓。11日，以色列動用80架戰鬥機，到處轟炸加沙地區。據悉，此次事件中死亡的大部分巴勒斯坦人的屍體都在被炸毀的13層住宅樓內。 哈馬斯也以“耶路撒冷之劍”的行動名稱，向以色列各地發射了數百枚火箭炮。哈馬斯領導人哈尼亞針鋒相對地說：“如果要擴大戰爭，我們也做好了準備。”加沙地區的另一個武裝團體伊斯蘭聖戰組織也加入哈馬斯與以色列的對抗。伊斯蘭聖戰組織12日表示，“為報復敵人襲擊平民和建築物，今天早上5點進行了包括100枚火箭彈在內的強大攻擊。” 國際社會敦促雙方都保持克制。美國白宮發言人珍·普薩基、聯合國秘書長古特雷斯11日接連敦促雙方停止交戰。聯合國決定12日召開非公開安理會緊急會議討論對策。

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