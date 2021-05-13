檢方起訴“李成尹三次妨礙對金學義的非法禁止出境調查”. May. 13, 2021 07:22. by 黃聖皓, 裵碩俊 hsh0330@donga.com,eulius@donga.com. 首爾中央地方檢察廳檢察長李成尹(照片)因涉嫌妨礙安養支廳檢察官對前法務部副部長金學義的非法禁止出境嫌疑的調查，于12日被起訴。全國最大的檢察廳首爾中央地方檢察廳檢察長在職期間被移交審判，成爲被告人，這在韓國憲政史上尚屬首次。 水原地方檢察廳調查組(組長李正燮•部長檢察官)當天以涉嫌濫用職權妨礙權利行使爲由，對李檢察長進行了不拘留起訴。考慮到李檢察長是反腐敗強力部長這一點，調查組所屬1名檢察官接到了首爾中央地方檢察廳的職務代理命令，向大檢察廳管轄的首爾中央地方法院對李檢察長進行了不拘留起訴。據此，首爾中央地方檢察廳檢察官起訴所屬機關長，首爾中央地方檢察廳檢察官負責維持對首爾中央地方檢察廳廳長的公訴，這是史無前例的事情。 綜合東亞日報的采訪，檢方向首爾中央地方法院提交了16頁A4紙大小的起訴書。根據起訴書，安養支廳試圖調查填寫虛假案件號碼等，通過非法渠道將前金前副部長送出國的大檢察廳曆史真相調查團所屬檢察官李圭元時，李檢察長涉嫌在2019年6月20日~7月4日三次妨礙調查。公訴書的主要內容是，李檢察長一開始說“當作沒有看到也從來沒有收到(非法出境調查報告書)”，最後指示在報告書中加入“不進行(非法出境相關)追加調查”的字樣，從而結束了調查。 檢察機關內外有人主張，應該撤銷李檢察長職務，履行懲戒程序。以個人情況爲由請假的李檢察長在起訴後表明立場稱：“我絕對沒有施加調查外部壓力等非法行爲”，“今後一定會認真對待審判程序，查明真相，一定會恢複大檢察廳反腐敗強力部的名譽。”

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