青瓦臺：“韓美首腦會談上將討論疫苗合作”. May. 13, 2021 07:22. by 黃炯? constant25@donga.com. 韓國總統政策室室長李浩承12日表示：“韓美首腦會談的主要議題之一就是韓美之間的疫苗合作。”這是青瓦臺首次公開表明，文在寅總統和拜登總統當地時間21日在美國華盛頓舉行的首腦會談中，議題包括新冠疫苗的合作。 李浩承當天在MBC廣播節目中表示：“美國擁有疫苗的原始技術和原材料，韓國擁有世界第二大生物生產能力。如果將這兩者結合起來，韓國有可能成為疫苗生產的全球中樞，因此此次會談可能成為使這一部分更加具體化的契機。”也就是說，首腦會談將討論引進美國疫苗企業的技術和原料，由韓國企業加工生產疫苗的韓美間疫苗技術、生產、供應合作方案。李浩承就韓國駐美國大使李秀赫10日在常駐記者座談會上提及的“6月份提前提供疫苗”問題表示：“據我所知，這意味著在5、6月份，與我們註射疫苗的力量相比，疫苗並不充足，因此正在磋商（疫苗供應）時間調整問題。如果有具體的操作，可以公開。” 此外，就房地產問題，李浩承表示：“目前擁有的共識是，作為一戶一房者並長期居住在自家住宅的人應該減輕新建或擁有住宅的負擔。”

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