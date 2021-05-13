美國在韓美首腦會談前一天呼叫三星，政府和企業應成為“一個團隊”. May. 13, 2021 07:22. . 在韓美首腦會談舉行前一天的當地時間20日，美國政府將召集包括三星電子在內的全球半導體及汽車企業。繼上個月拜登總統之後，美國商務部將召開第二次半導體視頻會議。拜登政府將半導體視為安保問題，一直向全球企業施壓，要求在美國投資。 此次半導體會議具有事先協調韓美首腦會談的性質，因此比任何時候都需要青瓦臺和三星的密切協商。考慮到美國的半導體霸權戰略，韓美關系和半導體只能持續保持聯系。但從政府此前實際上一直對半導體產業放任不管的做法來看，令人懷疑政府和企業的“合作”能否順利進行。三星電子副會長李在镕缺席的情況也令人遺憾。 主要國家的政府和企業在半導體領域一致行動。去年9月，臺灣領導人蔡英文會見美國國務院副國務卿克拉克時，邀請了臺積電（TSMC）創業者張忠謀。在會見1979年斷交後訪問臺灣的美國最高層人物時，作為唯一的民間人士，他邀請了半導體企業的創始人。 美國英特爾公司在總統拜登召開半導體會議後立即公布了大規模投資計劃。當地甚至有分析說，英特爾不是在回應拜登的要求，而是拜登在回應英特爾的戰略。也就是說，拜登支持英特爾重回“半導體帝國”的地位，這與美國的戰略一致。應該說，美國政府和英特爾正在共同制定全球半導體戰略。 文在寅總統也出席了2019年三星電子系統半導體遠景發表儀式，並強調了半導體的重要性。他還囑咐要在系統半導體領域位居世界首位。但僅此而已。政府對支援研究開發和解決人力難問題只字未提。當拜登總統動搖半導體晶片時，青瓦臺才遲遲召集企業社長團，執政黨也成立了半導體特別委員會。在這種情況下，豈能進行密切的磋商？ 半導體已成為與國家安危直接相關的問題。就算政府和企業隨時進行通話，共同協商戰略，也仍然不夠。以此次韓美首腦會談為契機，政府和企業界有必要銘記自己是肩負國家命運的一支團隊。

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