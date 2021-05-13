畢加索和孫女. May. 13, 2021 07:22. . 著名藝術家和收藏家的去世通常會震驚美術市場。因為會有作品大舉投向市場。1973年，畢加索去世時沒有留下任何遺言，孫女瑪麗娜繼承了包括1萬多件作品在內的五分之一遺產。她開始冷靜處置祖父的遺作，並於2015年大量交與競拍。她說是為了忘記悲慘的童年。到底發生了什麽事情，孫女想處理掉爺爺的全部遺作呢？ 立體派創始人畢加索雖然有很多“女神”，但只結過兩次婚。第一位夫人是俄羅斯芭蕾舞演員奧爾加·柯克洛娃。她是瑪麗娜的奶奶。畢加索每次更換“女神”時也會更換畫風，但具有華麗外貌的奧爾加令他放棄了立體派風格，回歸到古典主義。在結婚那年畫的這幅畫中，奧爾加身穿黑禮服，手拿扇子坐在花紋的安樂椅上。空蕩蕩的背景與細膩表現的人物形成鮮明對比。雖然是尚未完成的作品，但畢加索卻把它當作完成作品來展示。在度過3年熱烈的新婚後，奧爾加生了保羅。他是在畢加索40歲時的第一個兒子，也是瑪麗娜的父親。但不久後，畢加索與一名17歲少女有了外遇，丟下了家人。雖然是富翁，但沒有盡到撫養的責任。奧爾加的子孫在窮苦中過得很淒慘。因憂郁癥而患上酒精中毒的保羅在瑪麗娜3歲時離婚並離開了家人，瑪麗娜的哥哥因被拒絕參加祖父的葬禮而悲觀自殺。即使是再偉大的藝術家畢加索的傑作，對孫女來說，也只是家庭不幸史的證物。也許是想毫不留戀地進行清理。 難道是因為對總有一天會被拋棄的命運的悲傷預感嗎？畫中奧爾加的表情顯得陰郁。雖然被祖父和父親遺棄，但瑪麗娜包括領養的3名子女在內，用心地養育了5個子女。她將遺產中的大部分都用在幫助不幸兒童的慈善活動上。

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