比爾·蓋茨“受辱”……女兒貼出沒有父親的全家福. May. 12, 2021 07:17. by 趙維羅記者 jyr0101@donga.com. 微軟公司創始人比爾·蓋茨（66歲）的長女珍妮弗（25歲）在母親節來臨之際，9日在社交媒體賬號上貼出了“沒有父親的全家福”。 珍妮弗公開了自己和母親梅琳達·蓋茨（57歲）、弟弟羅裏（22歲）、小妹妹菲比（19歲）並排站在一起的照片。照片何時拍攝不得而知。她在照片上寫道：“無論何時，母親都是我們的女王和英雄。” 有分析認為，在父母宣布離婚後，首次在社交媒體上上傳的家庭照片中沒有父親比爾·蓋茨，這表明子女對父親心懷失望。珍妮弗在去年的母親節上傳了一張與母親梅琳達的照片。珍尼弗畢業於斯坦福大學，目前就讀於紐約西奈山伊坎醫學院，在2018年大學畢業時曾上傳了父親也在一起的全家福照片。 梅琳達當天上傳了子女們小時候的合影，並寫道：“我很高興是孩子們的母親。希望對於祝賀母親並銘記愛過的人的各位來說，這一天是有意義的日子。”她上傳的照片中也沒有丈夫比爾·蓋茨的身影。 比爾·蓋茨婚前曾遍閱女性的經歷也被重溫。《紐約郵報》當地時間10日援引詹姆斯·華萊士1997年撰寫的比爾·蓋茨的傳記《超速駕駛：比爾·蓋茨與控制網絡空間的競賽》報道說，比爾·蓋茨在遊泳池中喜歡與脫衣舞女舉行裸體派對。《紐約時報》報道說，比爾·蓋茨的女性經歷在與梅琳達交往時也延續了一段時間，因此，兩人分手了1年左右，1992年再次結合。

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