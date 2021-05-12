文在寅再次要求聽證報告，進入強行任命林朴盧三人的程序. May. 12, 2021 07:18. by 朴孝穆記者、尹多彬記者 tree624@donga.com,empty@donga.com. 文在寅總統11日要求國會，在14日之前提交被在野黨定論為不合格的科學技術信息通訊部、海洋水產部、國土交通部的部長候選人林惠淑、朴晙瑩、盧炯旭的人事聽證報告。如果國會在14日之前不予提交，文在寅可以從15日0時起任命上述三人，因此事實上已進入了強行任命三人的程序。 青瓦臺發言人朴京美11日表示：“文在寅總統下午2時20分左右向國會要求在14日之前提交對三名候選人的聽證報告。”由於在野黨反對通過聽證報告，國會未能在當初提交期限的10日之前向青瓦臺提交對三名候選人的聽證報告，因此青瓦臺再次要求送交。在文在寅總統的4年任期內，從未在再次要求送交報告後撤回提名或候選人主動辭職的先例。因此有分析認為，文在寅最快將於15日推進任命。此前，文在寅在2019年12月再次要求送交有關前法務部長秋美愛的聽證報告時，多又了兩天時限，但在朝野沒有達成協議後，第二天就強行任命了秋美愛。 如果這次文在寅也強行任命，現政府執政以來，在沒有得到在野黨同意的情況下任命的部長級人士將增至32人。但是，青瓦臺的一名有關人士表示：“在野黨將三名部長候選人的去留和國務總理候選人金富謙的批準問題聯系起來，因此將先關註14日之前的朝野磋商結果。” 接到青瓦臺要求的朝野政黨當天圍繞金富謙總理候選人批準案和三名部長候選人聽證報告的通過問題，坐到了談判桌前，但始終未能達成一致。共同民主黨當天提議，哪怕是召開全體會議，也要先處理總理人選。共同民主黨院內代表尹昊重表示，“目前韓國正在經歷新冠國難。負責中央災難處理對策本部的總理一職，一天也不能空缺”，強烈要求處理總理人選批準案。 相反，“國民力量”黨的立場是一次性處理三名部長候選人和總理批準案。“國民力量”黨院內代表金起炫針鋒相對地表示：“此前的國務總理（丁世均）因為自己的大選日程而辭職，總統對此予以容忍。現在國務總理的空缺完全是執政黨的責任，執政黨或者政府方面想要的東西都想拿到，單邊主義的做法也有悖於協治精神。” “國民力量”黨發言人尹希石在當天的評論中批評說：“文在寅總統再次要求人事聽證報告，是在剩余一年裏還要堵住眼睛和耳朵一意孤行的‘走自己的路’的宣言。”正義黨院內代表裴鎮教當天表示：“之於林惠淑和朴晙瑩兩名候選人，如果（文在寅總統）強行任命，就證明現政權和執政黨的傲慢。”

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