韓裔美國作家斯蒂夫•車：“要想阻止種族仇視，就要不斷教彼此的文化”. May. 12, 2021 07:17. by 田彩恩記者 chan2@donga.com. 1991年3月16日，在美國洛杉矶(LA)的某超市。一名想買橙汁的15歲黑人少女把果汁瓶裝進了背包裏。還沒來得及看到少女手中的紙幣的50多歲的韓國商店女店主誤認爲接近收銀台的少女是小偷，抓住了她的衣領。少女隨即反抗把女店主打了個仰八叉。少女把果汁瓶放在收銀台准備離開商店的刹那間，店主拿起手槍。少女後腦勺中彈當場死亡。 這一事件瞬間點燃了黑人的憤怒。當時這起事件發生在4名白人警察在交通管制中無情毆打黑人青年羅德尼•金的“羅德尼•金事件”之後。這兩起事件引發了美國國內黑人縱火焚燒韓人商店、不分青紅皂白地毆打亞裔人種的“洛杉矶暴亂”。 最近，以洛杉矶暴亂爲開端的事件爲原型的小說通過《金枝》出版社出版。韓裔美國作家斯蒂夫•車(35歲)在長篇小說《你的家會付出代價》中細致地描寫了與種族犯罪相關的加害者和受害者家庭的故事。11日在接受本報的書面采訪時，作者表示：“關于白人種族仇視的書已經很多了。我想觀察有色人社群之間的矛盾。” 新書講述了28年前發生的假想種族犯罪事件。事件的具體情況與洛杉矶暴亂事件相同。種族犯罪加害者的女兒、韓裔美國人格蕾斯•朴和被害者的弟弟黑人男性肖恩•馬修斯輪流登場，以講述各自的家庭。小說向人們展示，加害者和他的家人的經曆各不相同，因受害者的死亡家人所遭受的痛苦永無了期。 作者表示：“我想關注繼承罪責感和羞恥感的加害者的家屬和繼承憤怒的受害者家屬。”因此，他將格雷斯和肖恩視爲火炬手。他說：“格蕾斯和肖恩幾乎沒有罪，但對他們來說，家人非常重要，因此無法避免家人遭受的種族仇視犯罪的余波”，“少數人種想要集中體驗羞恥、憤怒、負罪感的過程。” 對于在長期以來韓國人和黑人之間的矛盾曆史延續的洛杉矶長大的作者來說，種族仇視不能解釋爲白人對有色人種單純的對立結構。作者強調，種族矛盾和仇視非常多層次，任何人種都無法擺脫這個問題。他說：“有色人種之間的仇視犯罪發生在非常私人的空間。各自的文化和偏見各不相同，矛盾非常多樣。” 作者對解決美國國內種族矛盾的前景並不樂觀。他說：“由于前總統唐納德•特朗普營造了公開種族歧視言論被社會所接受的氛圍，種族仇視變得更加嚴重。隨著政府的更替，這種氛圍可能會減弱，但需要很多時間和努力。” 怎樣才能阻止種族仇視犯罪呢？作者的見解是，即使慢，也要持續教授不同人種的文化和曆史。“很難一直關注無辜的亞洲人在大街上遭到攻擊的情況。爲了理解人種間的力學關系，應該繼續做力所能及的事情。”

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