Kakao Talk咨詢短信1條13萬韓元…“私房錢”國立大學學生指導費. May. 12, 2021 07:18. by 崔예나 yena@donga.com. 去年，A國立大學策劃了教職員晚上巡查校園的“校內安全指導活動”，每周8個小時。因爲，如果進行該活動，每年最多可獲得690萬韓元的“學生指導費”。但是，A國立大學的教職員工在20分鍾內在校園內兩處拍攝了證件照，部分教職員則換上上衣拍照，耍小聰明。這是爲了像活動了兩天一樣誇大業績。以這種方式，該大學非法收受了11.7億韓元。這是國民權益委員會11日對全國12所主要國立、公立大學的學生指導費情況進行調查後公布的結果的一部分。 據國民權益委員會當天公布的數據，12所國立大學中有10所教職員工通過虛報學生咨詢和安全指導或誇大業績的方法，在去年非法收受了94億韓元。12所調查對象分別是釜山大學、釜慶大學、慶北大學、忠南大學、忠北大學、全北大學、濟州大學、公州大學、順天大學、韓國教員大學、廣播通信大學、首爾市立大學。 學生指導費是廢除過去國立、公立大學現有會費中作爲輔助性工資支付給教職員的津貼後産生的，根據教職員的學生咨詢、安全指導活動，按個人等級支付。但實際情況調查結果顯示，教職員工與業績無關，收取相關費用。 B國立大學將教授向學生發送5分鍾左右的Kakao Talk短信息視爲咨詢，爲1條短信支付了13萬韓元。咨詢內容大多是確認新型冠狀病毒相關的健康狀態或問候。該大學教授通過這種方式，先後28次共收受了370萬韓元。C國立大學認爲，教職員工將學生控制在30人以內編成一組，通過電子郵件發送學校主頁的公示事項，只要1人接收，就會被認定爲“指導”業績。通過這種方式，551名職員每件獲取10萬韓元，共獲得了27.55億韓元。 國民權益委員福利補助金違規舉報中心主任金應泰(音)表示：“我認爲這是國立大學共同的問題”，“考慮到每年國立大學都要執行1100億韓元的學生指導費，不當執行金額會更多。”對此，權益委要求教育部對國立大學進行全面監查。教育部當天表示，將對全體38所國立大學實施學生指導費特別監查。

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