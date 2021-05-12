不顧就業、為提高最低工資發送“炸彈郵件”的民主勞總. May. 12, 2021 07:18. . 全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）從10日起向最低工資委員會公益委員發送大量要求辭職的電子郵件。民主勞總另外設立網站，正在開展發送“電子郵件炸彈”活動。公益委員的任期將於13日結束，據說大部分人很有可能會留任。民主勞總主張，這些公益委員在最近兩年裏抑制上調最低薪水。此舉可能是為了在今年7月決定最低工資之前，壓迫公益委員，提高上漲率。 通過大量郵件向公益委員施壓的方式和目的都不合適。民主勞總是作為勞動者委員參與最低工資委員會審議的主體之一。但這樣的民主勞總事前向其他審議委員施壓的做法有違磋商精神。考慮到目前正面臨新冠危機的中小企業和自營業的現狀，令人懷疑大幅上調最低工資是否合適。 現政府在2018年（2017年決定）和2019年大幅提高最低工資，卻遭遇了最惡劣的雇用危機。此後的兩年間降低了上漲率，但是增加的人工費負擔依然拉低了雇用余力。全國經濟人聯合會稱，2016年至2020年韓國最低工資上漲率年均為9.2%，在亞洲主要18個國家中最高。 據中小企業中央會透露，受最低工資影響的95%的勞動者都在300人以下的中小企業工作。因最低工資上漲而導致工作崗位不穩定的大部分勞動者，應被看作是小規模事業場所的低收入層。去年沒有拿到最低工資的勞動者達到319萬人。雖然也有不道德的業主，但也有很多企業無法承受上漲的工資。如果連這樣的工作崗位都減少，低收入層的收入就會減少，從而勢必導致收入兩極化進一步擴大。 只要企業能過得去，沒有人會反對提高最低工資。但是，在面臨新冠疫情叠加的情況下，如果大幅上調最低工資，工作崗位必然會減少。韓國經營者總協會要求將工資上調幅度降到最低，同時增加雇用人數，也是出於同樣的原因。雇用惡化的副作用可想而知，民主勞總仍然施壓提高最低工資，是不負責任的行為。民主勞總應該回顧，什麽才是對勞動者有利的方法，克制不合理的實力活動。

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