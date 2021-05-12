弟子們的檢討書. May. 12, 2021 07:18. . 有個人棄父而逃。他四處漂泊，打短工度日。有一天，他路過了父親居住的地方。他沒有認出已經成為大富翁的父親。父親卻不一樣。盡管過去了50年，他依然認得兒子。他從來就沒有忘記過。他太高興了，派人去把兒子叫回來。但是兒子誤以為是綁架自己，抵抗著直到昏了過去。他一清醒過來，就去別的地方打工了。 於是，父親派傭人告訴兒子，可以拿到雙倍的工錢，把他領回了家。他看到清理肥料的兒子消瘦的樣子，心裏很難受。因此，他換上了一件沾了臟東西的衣服，幫助兒子清理肥料。他走到兒子跟前說，以後會像對待親生子女一樣對待他，讓他在這裏工作。父親是那樣的寬容。 兒子雖然也很喜歡這樣的愛護和關心，但仍覺得自己很卑賤、沒有出息，只知道繼續清理積肥。即使讓他管理堆滿金銀財寶的倉庫，也是一樣。父親希望兒子能幫著打理家務。兒子後來才開始逐漸理解父親的心情。臨終時刻，父親宣布他就是真正的兒子，將所有的財產都留給了他。 故事中的父親指的是佛陀，兒子則是指他的弟子們。借用通常情況下的比喻說話的是佛陀，這裏是四個弟子。他們坦白說，不知道父親寬容、深意的兒子就是自己。他們向老師承認，作為大眾的領袖，安逸於解脫和涅盤，即只滿足於個人救贖，卻疏忽了拯救可憐的蕓蕓眾生的大局之事，對此感到非常抱歉。相當於是這些年老的弟子都寫了一份檢討書。《妙法蓮花經》中記載的弟子們坦白的故事，至今仍向我們傳達著佛陀的輝煌教誨——覺得受苦的眾生很可憐、拯救他們，是最好的方法。

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