韓國人金秀妍進入伊麗莎白女王大賽鋼琴領域半決賽. May. 11, 2021 07:22. by 劉潤鍾=文化專門記者 gustav@donga.com. 時隔5年再次舉行的伊麗莎白女王大賽鋼琴領域的勝者會是誰呢？去年因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)而推遲一年于今年舉行的該比賽，進入半決賽的12名參賽選手8日揭曉。作爲韓國人，金秀妍(27歲•薩爾茨堡莫紮特姆國立音樂大學碩士)通過第一輪正賽，將在半決賽上繼續展現實力。 在比利時舉行的伊麗莎白女王國際音樂比賽今年的鋼琴領域，當初通過預賽的58人中，韓國人有15人，是各國人數中最多的(俄羅斯10人，日本8人)。進入半決賽的有日本、俄羅斯各3名、法國2名、荷蘭、拉脫維亞、中國各1名。 進入半決賽的選手將在10~15日依次演奏莫紮特鋼琴協奏曲中的一首和主辦方委托的新曲等3首獨奏曲。演奏會在當地時間每天下午4時、8時舉行，金秀妍將于12日下午4時(韓國時間上午9時)演奏。作爲莫紮特的鋼琴協奏曲，她選擇了23號K.488。半決賽及決賽全程將通過伊麗莎白女王大賽官網(queenelisabethcompetition.be)進行現場直播。 今年該比賽受新冠肺炎疫情影響，比賽的所有過程都將在無觀衆的情況下進行。決賽將于24日至29日在布魯塞爾博紮爾藝術中心舉行。決賽獲獎者將于29日在博紮爾藝術中心揭曉，屆時比利時國王夫婦將出席。 金秀妍在韓國藝術綜合學校就讀期間，曾留學奧地利，在薩爾茨堡莫紮特大學國立音樂學院攻讀學士課程，並以最優異的成績畢業，獲得碩士學位。2016年她也曾進入伊麗莎白女王大賽半決賽。 伊麗莎白女王國際音樂比賽與俄羅斯柴可夫斯基國際音樂比賽、波蘭肖邦國際鋼琴比賽並稱爲世界最高權威比賽。每年鋼琴、大提琴、聲樂、小提琴等部門輪流舉行。韓國人在2008年作曲部門趙恩華1位，2009年作曲部門全民在1位，2011年聲樂部門洪慧蘭1位，2014年聲樂部門黃秀美1位，2015年小提琴部門林智英1位等。在鋼琴領域，2016年韓智昊排在第4位。

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