剩下的一年文在寅“我走我的路”，能把國家力量匯聚在一起嗎？. May. 11, 2021 07:21. . 文在寅總統昨天舉行了就任4周年特別演講及記者招待會。雖然這是他說明執政4年功過，並在剩下一年裏尋求國民協助的最後機會，但事實上以宣布“走自己的路”告終。全部的內容，只是承認“在4月7日再補選中挨了棒喝，受到了令人清醒的嚴重審判”，委婉地提及房地產政策的失敗，並表示將進行部分調整。 不僅是房地產問題，就優質的青年工作崗位問題、新冠疫情和疫苗不足等問題，根本聽不到一句“抱歉”的真誠道歉。他反而表示：“每當出現危機時，就有增加不安感、助長矛盾和分裂的行為。”也就是說，因為認為現政府的國政方向沒有什麽錯誤，就根本找不到轉變國政方向的意誌，還把責任歸咎於指出疫苗等問題的在野黨和媒體。 對於部分“不合格”的部長候選人，他喋喋不休地解釋部長人選的理由說，“我不認為在野黨反對就是驗證失敗”，也是出於同樣的原因。作為人事權力者，雖然也有很多苦衷，但如果發現諸如前往海外著名旅遊勝地研討會、帶著家人同行或大量攜帶歐洲產陶瓷入境等小氣、羞恥的行為，就不應該表露不爽之心，而應該虛心接受提出的疑惑。對於青瓦臺介入蔚山市市長選舉的疑惑和月城核電站的調查，他表示“檢察機關似乎並不懼怕青瓦臺權力”，此番言論委婉地表現出對檢察機關不信任的態度。對於強硬親文（在寅）勢力的“文字炸彈”，文在寅總統表示“這是自然而然的現象”，也體現了他背離民心的政局認識。 就赦免李明博和朴槿惠兩名前總統以及三星電子副會長李在镕的問題，文在寅總統提及了對國民團結產生的影響、司法正義和平衡性以及國民共識等，並回避說：“這不是總統可以隨意決定的問題。”他還就對朝鮮撒放傳單問題表示：“給南北關系潑冷水是不可取的。”與以往態度沒有什麽不同。 在全球“大流行”危機中，各國都走上了各自逃生的道路。文在寅總統雖然表示：“所有的評價都將交給國民和歷史。”但是現在很重要。在剩下的一年裏，如果不能擺脫“站在我這邊才是對的”的理念，不能擺脫獨斷專行，只顧走自己的路，以這種方式運營國政，就無法把國家力量團結在一起。

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