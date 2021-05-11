塑造的英雄. May. 11, 2021 07:21. . 世界上發生的事情都是有原因的。細究其背後，可以發現其漫長的歷史根源。有些東西可以上溯到數千年。從這一點看，既荒唐又令人害怕。 從埃及往南走就到了蘇丹。古埃及時代把這裏叫做努比亞。埃及遺物中經常出現努比亞人。不僅有法老征服努比亞人的壁畫，還有在脖子上套上繩子成為俘虜或運送貢品的努比亞人。還有努比亞法老的像。努比亞人是一個兇悍的戰鬥民族。埃及雇用努比亞人為傭兵，曾一度征服埃及。此後的很長一段時間裏，努比亞還和埃及保持著吵吵鬧鬧的關系，但大體上是埃及像屬國一樣統治努比亞。 4000年後的1948年，第一次中東戰爭中，埃及軍隊在以色列手裏遭遇恥辱的戰敗。埃及軍隊也打過漂亮的勝仗。在阿什克爾倫以東的費盧傑鎮，埃及軍隊3個營被以色列軍隊包圍。在完全被包圍的狀態下，埃及軍隊堅持直到戰爭結束。這一仗裏打得最好的是蘇丹營。最高英雄是被稱為“黑狼”的蘇丹上校賽義德·塔赫。但戰爭結束後成為英雄的卻是埃及人加馬爾·阿蔔杜勒·納賽爾少校。納賽爾憑借當時的人氣給埃及國民留下了深刻印象，1953年政變成功後成為終身總統。 納賽爾曾是一位出色的軍官，在費盧傑戰役中出色地戰鬥過。但是，塔赫上校雖立下了更大的功勞，卻沒有成為那樣的英雄。納賽爾為了增添人氣，詳細地敘述了費盧傑戰鬥的經歷，但幾乎沒有提到塔赫上校的活躍。塔赫是一位有能力的軍人，而埃及人期待的英雄是能夠把國家從泥潭中拯救出來的人。軍事英雄誕生於戰場，國家英雄由國民選擇。雖然這個標準偶爾產生於感情和幻想之中是個問題。

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