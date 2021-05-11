即使疫苗因果性不充分，如果出現異常反應，最多可以獲得1000萬韓元支援. May. 11, 2021 07:22. by 金素敏記者 somin@donga.com. 接種新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗後，如果出現重症異常反應，即使疫苗因果性不充分，最多將支援1000萬韓元的醫療費。 疾病管理廳10日發表了上述內容的“異常反應一攬子補償案”。此前，在接種新冠肺炎疫苗後，曾出現過腦出血或脊髓炎等症狀，但由于接種帶來的影響不確定，無法提供支援。不斷有人指出，這種限制性補償政策助長了人們對疫苗的不信任。但是，根據新的補償案，從17日開始，即使證據資料不足，難以查明因果性，也可以從政府那裏得到治療費支援。 這也適用于過去的接種者。據此，3月12日注射阿斯利康疫苗，因急性腦脊髓炎正在接受治療的40多歲護士也有可能獲得支援。疾病管理廳廳長鄭恩慶(音)表示：“評價因果性的信息並不充分”，“但是(取而代之)可以被分類爲診療費支援對象。” 但是，與明確確認因果性的情況不同，只有1000萬韓元的限度內才能獲得支援。對原有患疾的治療費、護理費、裝備費則被排除在外。即使疫苗沒有明確的因果性，也無法獲得支援。

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