文在寅：“向朝鮮撒放傳單是給韓朝關系潑冷水”. May. 11, 2021 07:22. by 崔智善 aurinko@donga.com. 韓國總統文在寅10日就向朝鮮撒放傳單一事公開批評：“這是給南北關系潑冷水的事情。”這是文在寅首次提及對朝傳單問題。朝鮮勞動黨副部長金與正2日在談話中就“脫北者”團體向朝鮮散發傳單一事威脅說：“不能坐視不理。將討論相應的行動。”文在寅於是直接出面收拾局面。但有人指出，由於美國拜登政府強調朝鮮人權並支持信息自由流入朝鮮，因此韓美兩國圍繞對朝傳單問題出現了步調不一。就在下個月21日，文在寅將與美國總統拜登舉行韓美首腦會談。 文在寅10日在就任4周年特別演講中對向朝鮮散發傳單的行為警告：“這違反了韓朝協議和現行法，在此強調，政府將不得不嚴格執法。”“脫北者”出身的朴尚學在《禁止對朝傳單法（韓朝關系發展法修訂案）施行的3月30日之後的上個月公開了向朝鮮散發傳單的事實。文在寅親自出面，可能是為了在美國結束對朝政策研究後尋求恢復韓朝、朝美對話的情況下，不刺激朝鮮。但也有人指出，這是對朝低姿態。 文在寅就美國的新對朝政策表示：“將以新加坡宣言為基礎出發，這符合韓國政府希望的方向。將把剩下的一年任期視為從未完的和平走向不可逆轉的和平的最後機會。目前，深思熟慮也已結束。現在是時候付諸行動了。”就美國公布新對朝政策後朝鮮表示反對一事，他表示：“朝鮮雖然做出了這樣那樣的反應，但我不認為是拒絕對話。我認為朝鮮現在也把它當作最後的判斷時間。”他還說：“既然有機會再次面對面坐著協商，我們期待朝鮮予以回應。”

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