美國聲稱“四方安全對話（QUAD）不是安保同盟”……應開展非軍事共同課題合作. May. 10, 2021 07:17. . 美國白宮國家安全委員會東亞大洋洲資深局長埃德•凱根7日就美國、日本、澳大利亞、印度四方對話機制“四方安全對話”表示：“我們的藍圖並非只有四個國家參與的封閉結構。這是為了鼓勵對懸案感興趣的其他國家共同參與的開放型結構。”他反復強調：“四方安全對話不是安全同盟，也不是亞洲版北約。” 這一發言顯然是為了消除國際社會對“四方安全對話”這一以美國為主導的旨在牽制中國的反華安保機構“亞洲版北約”的看法而做出的努力的延長線。國家安全事務助理傑克•沙利文最近也曾強調：“四方安全對話根本上不是針對中國的。”拜登政府在表明繼承前任特朗普政府的亞洲戰略“四方安全對話”的同時，也一直警惕這一機制被認為是安保同盟。提出新冠疫情和氣候變化等為“四方安全對話”非軍事性合作課題並強調其開放性和靈活性，也是出於上述原因。 只是在特朗普政府時期，在“自由開放的亞太”的口號下，“四方安全對話”是對抗中國南海與東海膨脹的對抗機構，因此其性質不會輕易改變。凱根就“是否可以同中國合作”的提問表示：“難以想象，依靠強壓、威脅和經濟報復，不追求自由印度太平洋的國家會參與‘四方安全對話’的活動。”實際上表明了不可能的立場。盡管如此，拜登政府不是以針對中國、而是以標榜規範和秩序的老練的外交，誘導其他國家參與。 這樣的“四方安全對話”將以靈活的合作為基礎擴大其作用，但韓國卻遊離於外。韓國政府仍然反復表示：“沒有正式提出參與的邀請。”在經歷“薩德”報復事件的情況下，可以謹慎行事。但如果在疫苗和尖端技術等韓國迫切需要合作的問題上也看中國的眼色行事，對參與猶豫不決，就會淪落為“孤家寡人”。如果不是敏感的軍事安保領域，就應該從初期開始積極參與各種合作領域，尋找自然地加入擴大版（四方+α）的路徑。

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